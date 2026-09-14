US-Präsident Donald Trump hat ein Ende der Angriffe auf Energieinfrastruktur im Ukraine-Krieg verkündet. Sowohl Moskau als auch Kiew hätten sich laut Trump auf eine dementsprechende Vereinbarung geeinigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump kündigt Energieangriffs-Stopp im Ukraine-Krieg an: Beide Seiten sollen zugestimmt haben

Moskau und Kiew erwägen auch trilaterale Friedensgespräche mit USA und Ukraine im Oktober

Steigende Ölpreise weltweit: Trump sieht Ukraine-Krieg als stärkere Ursache als Iran-Konflikt

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Stehen die Zeichen nun auf einem nahenden Frieden? Am Montag verkündete US-Präsident Donald Trump (80) auf seiner Plattform Truth Social, dass es keine weiteren Angriffe auf Energieinfrastruktur im Ukraine-Krieg mehr geben solle – und das auf beiden Seiten. Trump schrieb hierzu: «Die Ukraine hat zugestimmt, keine russischen Energieziele anzugreifen. Russland hat sich ebenfalls dazu bereit erklärt!»

Die Vereinbarung brachte Trump mit den weltweit steigenden Ölpreisen in Verbindung. «Der weltweite Anstieg der Dieselpreise ist hauptsächlich auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zurückzuführen, nicht auf den Iran», betonte der US-Präsident in seiner Mitteilung. Aus Moskau und Kiew lagen zunächst keine Bestätigungen vor.

Gibt es bald neue trilaterale Gespräche?

In Hinblick auf ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges gab es zuletzt immer wieder Bewegung in den diplomatischen Gesprächen. Russland hält eine Wiederaufnahme trilateraler Gespräche mit den USA und der Ukraine mittlerweile wieder für möglich. Bereits im Oktober könnte ein neuer Verhandlungsanlauf demnach beginnen. Am Sonntag erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow: «Wir schliessen eine solche Möglichkeit nicht aus. Das heisst, wir können den Monat Oktober nicht ausschliessen.» Es sei allerdings zu früh, um über einen geeigneten Ort für die Verhandlungen zu sprechen, betonte Peskow.

Laut ukrainischen Medienberichten bereitet sich auch Kiew auf mögliche Gespräche vor. «Wir bereiten uns vor. Im Oktober», sagte der Stabschef von Präsident Wolodimir Selenski (48), Kyrylo Budanow (40). Zuvor waren die US-Sondergesandten Steve Witkoff (69) und Jared Kushner (45) nach Moskau und Kiew gereist, um über neue Vorschläge für ein Kriegsende zu sprechen. Ein konkreter Durchbruch wurde dabei bislang jedoch nicht erreicht. Dennoch scheinen sich die Zeichen für eine verstärkte diplomatische Bewegung zu verdichten.