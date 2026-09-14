In der Strasse von Hormus soll ein Öltanker nach Angaben aus Teheran mit Minen kollidiert und explodiert sein. Wie die indische Botschaft in Oman mitteilte, konnten bisher 13 Besatzungsmitglieder gerettet werden. Eine Person wird weiterhin vermisst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Öltanker «MT EL Gaia» explodiert in der Strasse von Hormus

13 indische Besatzungsmitglieder gerettet, ein weiteres bleibt vermisst

US-Präsident Donald Trump behauptet: «Durch die Strasse von Hormus fliesst Öl»

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montagabend verkündeten die islamischen Revolutionsgarden in einer Mitteilung auf Telegram: «Der Supertanker Al-Gaia mit der IMO-Nummer 9325336, der beabsichtigte, eine Sperrzone im Süden der Strasse von Hormus zu durchfahren, ist infolge des Zusammenstosses mit Seeminen explodiert. Versuche, das Feuer zu löschen, blieben erfolglos und der gesamte Tanker steht in Flammen.»

Laut der Schiffsnummer handelt es sich um den Öltanker «MT EL Gaia», der unter der Flagge Panamas mit einer 14-köpfigen indischen Besatzung fuhr. Die indische Botschaft in Oman hatte bereits am Sonntag mitgeteilt, dass bisher 13 indische Besatzungsmitglieder bei einem Einsatz in der Nacht auf Sonntag gerettet werden konnten. Ein weiteres vermisstes Besatzungsmitglied aus Indien wird weiterhin gesucht.

Trump spricht von Ölfluss durch Strasse von Hormus

Die Botschaft erklärte, sie verfolge die Lage aufmerksam und koordiniere sich mit den omanischen Behörden im Rahmen der laufenden Such- und Rettungsaktion.

Die islamischen Revolutionsgarden erklärten unterdessen in ihrer Mitteilung am Montag mit Nachdruck, dass die Strasse von Hormus gesperrt sei und weiterhin unter der Kontrolle der Revolutionsgarden stehe.

Wenige Stunden zuvor hatte sich US-Präsident Donald Trump (80) in einer Nachricht auf seiner Plattform Truth Social noch damit gebrüstet, dass «durch die Strasse von Hormus Öl fliesst». Er lobte dabei den Einsatz der USA und betonte, dass die anderen Länder den Vereinigten Staaten deshalb Zahlungen schuldig seien. «Die Länder der Welt, die uns in keiner Weise geholfen haben, sollten den Vereinigten Staaten von Amerika eine Entschädigung zahlen – und das werden sie auch tun, sobald dieser betrügerische Konflikt vorbei ist. Wir tun dies viel mehr für andere als für uns selbst, und das schon seit Generationen!», schrieb Trump.