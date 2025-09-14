Ukrainer treffen bei Drohnenangriff riesige Ölraffinerie in Nordrussland

Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk

Dass man es auf die Infrastruktur Russlands abgesehen hat, haben die ukrainischen Streitkräfte bereits länger betont. Gesagt, getan – in einer der wichtigsten Ölraffinerien im Nordwesten des Landes ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Dies, nachdem die Trümmer von drei abgeschossenen ukrainischen Drohnen auf das Gelände der Raffinerie gefallen sind.

0:38 Drohnenangriff auf Russland: Präzisionsschlag legt wichtige Ölanlage lahm

Konkret habe der Angriff in einem Ort nahe St. Petersburg im Gebiet Leningrad stattgefunden, rund 800 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Betroffen war die Raffinerie Kirischinefteorgsintes (Kinef) des kremlnahen Ölkonzerns Surgutnefetegas – mit einer Verarbeitungskapazität von rund 20 Millionen Tonnen Öl pro Jahr eine der grössten Ölanlagen in Russland.

Bereits am Freitag ist in Baschkortostan, einer Region nahe der Grenze zu Kasachstan, eine Drohne in einer Ölraffinerie eingeschlagen. Zuvor musste sie über 1300 Kilometer zurücklegen, bevor sie die Novo-Ufa-Raffinerie traf.

0:44 1340 km von Ukraine entfernt: Ukrainische Drohnen greifen russische Ölraffinerie an

Auch im Hafen Primorsk, einem strategisch wichtigen Ölexportterminal an der Ostsee, ging ein Schiff in der Nacht auf Samstag in Flammen auf. Nach Angaben von Branchen- und Militärquellen musste die Ölverladung daraufhin unterbrochen werden. Dabei wurden auch Schiffe von Putins «Schattenflotte» beschädigt. Um was es sich bei den russischen Tankern und Frachtschiffen handelt, erfährst du hier.

Trump fordert von Nato-Staaten Kaufstopp von Russen-Öl

Bei dem Angriff soll es laut Angaben des Gouverneurs Alexander Drosdenko weder Tote noch Verletze gegeben haben. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen das Ausmass des Angriffs. Wie gross der Schaden ist, ist noch nicht abschliessend geklärt.

Erst gestern konzentrierte sich auch US-Präsident Donald Trump noch auf das russische Öl. Er fordert, dass alle Nato-Staaten den Kauf von russischem Öl einstellen – erst dann sieht er sich bereit, «umfassende Sanktionen gegen Russland zu verhängen». Das schreibt der amerikanische Präsident zumindest auf Truth Social. «Wie Sie wissen, ist die Nato bisher weit weniger als hundertprozentig entschlossen, den Krieg zu gewinnen», schreibt der 79-Jährige weiter. Der Kauf russischen Öls durch einige Nato-Staaten sei «schockierend!».