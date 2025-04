1/5 135 Kardinäle sind im wahlberechtigten Alter, um den neuen Papst zu wählen, der Franziskus nachfolgen wird. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts Kardinal Sarah und Kardinal Erdö: Konservative Favoriten für Papst-Nachfolge

Sarah wäre erster afrikanischer Papst, Erdö hat starke europäische Verbindungen

108 der 135 wahlberechtigten Kardinäle wurden von Papst Franziskus ernannt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Richard Werly

Sie wurden nicht von Papst Franziskus zum Kardinal gekürt. Sie gehören somit nicht zu den 108 Kardinälen (von insgesamt 135 im wahlberechtigten Alter), die das verstorbene Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche ausgewählt hatte. Der 79-jährige Kardinal Robert Sarah aus Guinea ist seit Jahren der Anführer des konservativen Flügels innerhalb der Kurie, der Regierung des Vatikans. Der ungarische Kardinal Péter Erdö (72) ist ein Spezialist für Kirchenrecht und gilt in gesellschaftlichen Fragen wie Homosexualität als wesentlich kompromissloser als Franziskus.

Sowohl Robert Sarah als auch Péter Erdö haben im Konklave, dem Treffen der Kardinäle zur Bestimmung des neuen Papstes, das am 5. Mai in Rom eröffnet wird, starke Karten. Der Erstgenannte, der oft als einer der Favoriten unter den «Papabile» (die Kardinäle, die am wahrscheinlichsten den Thron von St. Peter besteigen werden) genannt wird, wäre der erste afrikanische Papst in der Geschichte.

Afrikanische Popularität

In Bezug auf die Popularität auf seinem Kontinent scheint er jedoch vom Kardinal-Erzbischof von Kinshasa (Demokratische Republik Kongo), Fridolin Ambongo Besungu, übertroffen zu werden. Robert Sarah, der von 1979 bis 2001 Erzbischof von Conakry (Guinea) war und 2010 von Papst Benedikt XVI. zum Kardinal erhoben wurde, kennt hingegen alle politischen Geheimnisse des Heiligen Stuhls. Und er kann auf die Unterstützung einiger konservativer Medien zählen, wie sein umstrittener Auftritt auf der Titelseite von «Paris Match» im Jahr 2022 zeigte, einer Wochenzeitung, die inzwischen dem katholischen Milliardär Vincent Bolloré gehört.

Péter Erdö hat eine in der ungarischen Geschichte verehrte Figur wiederbelebt: Kardinal Tamas Bakocz, der sich im 16. Jahrhundert vergeblich gegen die Kontrolle des Papsttums durch die Medici-Familie wehrte und für einen Kreuzzug gegen die Türken eintrat. Verbindet man diesen historischen Hintergrund mit den aktuellen politischen Ereignissen in Ungarn, mit der bekannten Nähe zwischen Premierminister Viktor Orban (der zum Protestantismus konvertiert ist) und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, wird deutlich, dass seine Wahl zu einer sehr politischen Interpretation führen würde.

Erfahrung der kommunistischen Unterdrückung

Der vom polnischen Papst Johannes Paul II. ernannte Kardinal Péter Erdö ist der Archetyp eines Prälaten, der die kommunistische Unterdrückung erlebte und daher wenig Sympathie für linksgerichtete Priester in Lateinamerika, Afrika oder Asien zeigt. Sein Programm könnte durchaus das einer katholischen Konterrevolution sein.



Robert Sarah und Péter Erdö verfügen jeweils über starke Netzwerke. Es heisst, dass sie vom Opus Dei, dem ultrakonservativen Orden der katholischen Kirche, unterstützt werden.

Andererseits werden sie von gemässigteren Kardinälen und dem progressiven Flügel des Konklaves angefeindet, der von Kardinal Matteo Maria Zuppi, dem Erzbischof von Bologna und Kaplan der Gemeinschaft Sant'Egidio, verkörpert wird, die für ihre diplomatische Arbeit im Dienste des Friedens und für ihre sozialen Werke bekannt ist. Während Papst Franziskus gerade in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom beigesetzt wurde, scheint dieser progressive Flügel, der auch vom philippinischen Kardinal Luis Antonio Tagle verkörpert wird, im Aufwind zu sein.

Gegen die Ehe von Priestern

Ein Zeichen seiner zukünftigen Strategie während des Konklaves? Kardinal Robert Sarah hat ein Buch über das Schweigen veröffentlicht. Er war einer der engsten Mitarbeiter von Papst Benedikt XVI. und verfasste gemeinsam mit ihm einen Essay. Was war ihr gemeinsames Credo? Den Moden nicht nachgeben: «Die Wellen des Relativismus überfluten das Boot der Kirche. Die Apostel hatten Angst. Ihr Glaube wurde geschwächt. Auch die Kirche scheint manchmal zu schwanken. Inmitten des Sturms war das Vertrauen der Apostel in die Macht Jesu erschüttert. Wir erleben das gleiche Geheimnis.»

Er sprach sich vehement gegen die Ehe von Priestern aus: «Unser Zölibat ist eine Verkündigung des Glaubens. Es ist ein Zeugnis, weil es uns in ein Leben eintreten lässt, das nur von Gott her Sinn macht. Unser Zölibat ist Zeugnis, das heisst Martyrium.»

Die Stärke des Ungarn Péter Erdö, der lange Zeit das jüngste Mitglied des Heiligen Kollegiums war, liegt darin, dass er den Vorsitz der Koordination der Bischofskonferenzen Europas innehatte. Er kennt die Kirchen des alten Kontinents in- und auswendig. Als Mitglied des Kollegiums der sechs Kardinäle, das für den Haushalt zuständig ist und von Papst Franziskus berufen wurde, hat er auch eine Hand auf die Finanzen des Vatikans, dieses so tabuisierte Thema. Aber was ist der Schlüssel zum Tresor in der Kirche gegen den Heiligen Geist?