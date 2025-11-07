DE
In diesem Netz leben über 111'000 Spinnen
Forscher machen Entdeckung:In diesem Netz leben über 111'000 Spinnen

Auf 106 Quadratmetern
Forscher entdecken riesiges Spinnennetz in Griechenland

Forscher haben in einer Höhle an der Grenze zwischen Griechenland und Albanien den weltweit grössten Spinnennetz-Komplex entdeckt. Das Netz, gebaut von zwei Spinnenarten, bedeckt 106 Quadratmeter und beherbergt über 111'000 Spinnen.
Publiziert: 12:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
In einer entlegenen Höhle an der Grenze zwischen Griechenland und Albanien haben Forscher den nach eigenen Angaben bislang grössten bekannten Spinnennetz-Komplex der Welt aufgespürt.
Foto: Marek Audy

Darum gehts

  • Forscher entdeckten grösstes Spinnennetz der Welt in Griechenland-Albanien
  • Das Netz besteht aus trichterförmigen Strukturen und bedeckt 106 Quadratmeter
  • Die Kolonie umfasst 111'000 Spinnen aus zwei normalerweise einzelgängerischen Arten
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

In einer entlegenen Höhle an der Grenze zwischen Griechenland und Albanien haben Forscher den bislang grössten bekannten Spinnennetz-Komplex der Welt aufgespürt. Das Netz beherbergt mehr als 111'000 Spinnen.

Wie das internationale Team im Fachjournal «Subterranean Biology» berichtet, bedeckt das Netz eine Fläche von rund 106 Quadratmetern.

Sehr schwefelhaltige Umgebung

Das gewaltige Geflecht zieht sich entlang von Felswänden eines Gangs der sogenannten Schwefelhöhle und besteht aus zahllosen trichterförmigen Teilstrukturen. Nach Angaben der Wissenschaftler handelt es sich um eine Art Netz-Mosaik, das von zwei unterschiedlichen Spinnenarten gemeinsam errichtet wurde – ein bisher nicht beobachtetes Verhalten.

Die Kolonie setzt sich zusammen aus etwa 69'000 Exemplaren der weit verbreiteten und auch in Mitteleuropa vorkommenden Hauswinkelspinne (Tegenaria domestica) und 42'000 weiteren der Art Prinerigone vagans, die zur Familie der Baldachinspinnen zählt. Beide Arten sind normalerweise Einzelgänger und werden meist in der Nähe menschlicher Siedlungen gefunden.

Erstautor István Urák von der Sapientia-Universität im rumänischen Sfântu Gheorghe vermutet, dass die extremen Bedingungen in der dunklen, sehr schwefelhaltigen Umgebung das ungewöhnliche Zusammenleben begünstigen.

In der Höhle ist es immer dunkel

In der Höhle, deren Eingang auf der griechischen Seite der Grenze liegt, herrscht dauerhaft Dunkelheit. Schwefelhaltiges Wasser strömt mit einer Temperatur von ganzjährig etwa 26 Grad Celsius durch die gesamte Hauptpassage der Höhle. Die Spinnen fangen in ihrem Netz Mücken, die sich von mikrobiellen Biofilmen ernähren, die etwa an den Höhlenwänden wachsen.

Genetische Analysen zeigen, dass die Spinnen in der Höhle von ihren Artverwandten andernorts deutlich abweichen sowohl im Erbgut als auch in der Zusammensetzung ihres Mikrobioms. Die Forscher sprechen von einem möglichen Anpassungsprozess an die unterirdische Umgebung. Das Team hofft, die empfindliche Kolonie schützen zu können, obwohl die Höhle in einem grenzüberschreitenden Gebiet liegt, wie der griechische Rundfunk (ERT) berichtete.

