Aufgrund einer technischen Störung bei der Flugsicherung am frühen Dienstagnachmittag wurden alle Abflüge im Grossraum London gestrichen. Auch 22 Swiss-Verbindungen sind betroffen. Die Fluggesellschaft musste bereits zehn Flüge streichen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flughafen Heathrow stoppt Abflüge wegen technischer Störung seit 12.48 Uhr

22 Swiss-Flüge betroffen, bisher 6 gestrichen laut Sprecherin

Technische Störung betrifft Flugsicherung, auch weitere Flughäfen im Grossraum London betroffen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Reisechaos im Grossraum London: Um 12.48 Uhr Ortszeit wurden alle abgehenden Flüge am Flughafen Heathrow in London eingestellt, wie das Nachrichtennetzwerk für Luftfahrt «Airlive.net» berichtet. Grund dafür ist offenbar eine technische Störung bei der bei der Flugsicherung. Demnach kam es zu einem unerwarteten Systemproblem bei der Kommunikation und Ausrüstung der Air Traffic Control. Weitere Flughäfen im Grossraum London sind von den Systemproblemen betroffen.

Die Flughafenleitung bestätigte, dass der gesamte Abflugbetrieb vorübergehend eingestellt wurde, während Techniker die Ursache untersuchen und an der Wiederherstellung der normalen Systemfunktionalität arbeiten.

Über 1000 Swiss-Passagiere betroffen

Von den Systemproblemen der Flugsicherung in London sind auch Flüge von Swiss betroffen, wie Swiss-Mediensprecherin Nicole Meier gegenüber Blick bestätigte. «Da das Systemproblem den ganzen Grossraum London betrifft, können auch Flüge von und nach Gatwick sowie London City betroffen sein, die für heute noch geplant sind. Insgesamt sind dies – Stand jetzt – 22 Einzelflüge», führt sie aus. Zunächst seien 6 Einzelflüge gestrichen worden.

In einer weiteren Mitteilung am Abend erklärt Meier, dass mittlerweile zehn Flüge gestrichen werden mussten. «Stand jetzt mussten wir zehn Einzelflüge von und nach London Heathrow, London Gatwick, London City und Manchester streichen. Von den Flugstreichungen sind bislang 1007 Passagierinnen und Passagiere betroffen. Wir rechnen mit weiteren Verspätungen und Flugausfällen», führt die Mediensprecherin aus.

Für Mittwoch plant die Swiss daher auf einzelnen Verbindungen grössere Flugzeuge einzusetzen, «um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen und möglichst viele der betroffenen Passagierinnen und Passagiere an ihr Ziel zu bringen», so Meier.

Noch unklar, wie lange die Auswirkungen anhalten

Wie lange noch mit Verspätungen gerechnet werden müsse, lasse sich derzeit nicht verlässlich abschätzen, betont sie. «Wir arbeiten daran, den Flugbetrieb so rasch wie möglich zu stabilisieren. Unsere Passagiere bitten wir, den Status ihres Fluges regelmässig zu überprüfen», so die Mediensprecherin.

Betroffene Passagiere können sich telefonisch unter der Nummer 0848 700 700 an den Kundenservice von Swiss wenden. «Wir verstehen, dass eine solche Situation für unsere Gäste belastend und mit Unsicherheit verbunden sein kann und bedauern dies sehr. Wir setzen alles daran, die Auswirkungen für unsere Fluggäste so gering wie möglich zu halten und Flugstreichungen zu vermeiden», betont Meier.

Flugzeugstaus und Tausende gestrandete Passagiere

Bereits am Vormittag war es am Flughafen Heathrow zu einem Vorfall gekommen. Gegen 11 Uhr Ortszeit wurden die ankommenden Flüge auf Landebahn 27R aufgrund eines Vogelschlags ausgesetzt, wie «Airlive.net» berichtet. Die Fluglotsen leiteten umgehend alle laufenden Flüge auf eine andere Landebahn um. Sechs Minuten später konnte die Landebahn nach einer Inspektion wieder geöffnet werden.

Die anschliessende technische Störung bei der Flugsicherung führte im Anschluss jedoch zu weiteren Verzögerungen auf dem gesamten Flugfeld. Es kam zu Flugzeugstaus und Tausende Passagiere strandeten in den Flughafenterminals.

Bist du von den Flugausfällen oder Verspätungen an den Londoner Flughäfen betroffen? Dann melde dich gern bei uns über die Blick-App, per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch.

+++Update folgt+++