Mehrere Tote bei neuer «massiver» Attacke auf Kiew – auch EU-Gebäude getroffen

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Menschen in Panik, schwer verletzte Kinder und mehrere Todesopfer: Erneut erschüttert ein massiver russischer Raketenangriff die ukrainische Hauptstadt Kiew. «Heute Nacht wird Kiew vom russischen Terrorstaat massiv angegriffen», lautet die alarmierende Botschaft von Militärgouverneur Tymur Tkatschenko.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) äusserte sich auf X betroffen: «Es befinden sich wohl immer noch Menschen unter den Trümmern.» Er spricht den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.

Unter den Todesopfern befindet sich auch ein 14-jähriges Kind, wie ukrainische Medien berichten. Mehr als 20 Menschen wurden zudem verletzt. Im Verlaufe des Morgens stieg die Zahl der Todesopfer auf mindestens 10.

Wie EU-Ratspräsident António Costa am Donnerstag auf X mitteilt, wurde ein Gebäude der EU-Vertretung in Kiew schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Meine Gedanken sind bei den ukrainischen Opfern und auch bei den Mitarbeitern der EU-Delegation, deren Gebäude bei diesem gezielten russischen Angriff beschädigt wurde», heisst es in dem Beitrag. Die EU werde sich von der Aggression nicht einschüchtern lassen, schreibt Costa weiter.

In den vergangenen Monaten traf die russische Armee Kiew regelmässig mit schweren Schlägen. Mitte Juni starben mindestens 28 Menschen bei einer tödlichen Attacke. Im Juli verwandelten 18 Raketen Teile der Stadt ebenfalls in Schutt und Asche. Wie die Szenen nach dem Angriff aussahen, kannst du dir in dem verlinkten Video anschauen.