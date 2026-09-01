Sprengstoff-Alarm in Brandenburg: Am Dienstag wurden am Umspannwerk des Kraftwerks Jänschwalde nahe der polnischen Grenze selbstgebaute Raketen entdeckt. Das Gebäude sei mehr als einmal von den Geschossen getroffen worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Verdächtige Raketen bei Umspannwerk Jänschwalde in Brandenburg entdeckt

Selbstgebaute Sprengstoffraketen sollten offenbar Stromausfall verursachen

Versorgung blieb stabil, Sicherheitskräfte entschärften alle Gefährdungen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Vorfall bei einem Kohlekraftwerk im deutschen Bundesland Brandenburg. Am Umspannwerk des Kraftwerks Jänschwalde nahe der Grenze zu Polen wurden am Dienstag mehrere verdächtige Gegenstände gefunden. Laut der «Märkischen Allgemeinen Zeitung» wurden mehrere Vorrichtungen für mit Sprengstoff bestückte Raketen gefunden.

Das Umspannwerk soll mehr als einmal von solchen Raketen getroffen worden sein. Ausserdem bestätigte die Polizei mögliche Sachbeschädigungen an einer Leitung. Der Kraftwerksbetreiber Leag spricht von einem Anschlag auf das Umspannwerk.

Grösstes Kraftwerk in Brandenburg

Sicherheitskräfte konnten die restlichen Geschosse sicherstellen und entschärfen. Die gefundenen Vorrichtungen sind mutmasslich selbstgebaut. Das sollen Fotos zeigen, die der Zeitung vorliegen. Eine Polizeisprecherin sagte dem Fernsehsender NTV, dass mehrere sogenannte unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen gefunden worden seien.

Um welche Art von Raketen es sich handelte, ist aktuell noch nicht bekannt. Das Kraftwerk Jänschwalde ist das grösste Kraftwerk in Brandenburg. Das Stromnetz des zuständigen Netzbetreibers «50Hertz» erstreckt sich laut Angaben auf der Firmenwebseite über den gesamten Osten des Landes sowie Berlin und Hamburg.

«Kurzzeitige Leitungsunterbrechung»

Das vermutete Ziel der Attacke war offenbar ein grossflächiger Stromausfall des Kohlekraftwerks, heisst es im Artikel der «Märkischen Allgemeinen» weiter. Laut dem Netzbetreiber sei es aber lediglich zu einer «kurzzeitigen Leitungsunterbrechung» gekommen. Verletzte gab es keine.

Der Netzbetreiber arbeite aktuell «eng mit den zuständigen Sicherheitsbehörden zusammen, um die Situation aufzuklären.» Die Bevölkerung der Region solle zudem wachsam bleiben. «Melden Sie verdächtige Personen und Vorkommnisse der Polizei.»

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