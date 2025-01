1/4 Haben Anhänger der Partei von Serbien-Präsident Aleksandar Vucic eine Studentin schwer verletzt? Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Serbischer Premier tritt nach Angriffen auf Studenten zurück

Studenten fordern strafrechtliche Konsequenzen für Angreifer

Beim Bahnhofsunglück in Novi Sad starben 15 Menschen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Die Nachricht, die das serbische Polit-Magazin «Nova srpska politička misao» am Dienstag öffentlich machte, hatte politische Sprengkraft: Junge Männer, mutmasslich Mitglieder der Serbischen Fortschrittspartei von Präsident Aleksandar Vucic (54), sollen in Novi Sad Studentinnen und Studenten angegriffen haben. Bewaffnet waren die Täter mit Baseballschlägern. Eine Studentin soll schwer verletzt worden sein.

Die Sprengkraft war so gross, dass der serbische Premierminister Milos Vucevic (50) am Dienstag seinen Rücktritt erklärte, wie «Novosti» und «Blic» übereinstimmend berichteten. Am Dienstagabend wird eine aussergewöhnliche Sitzung des Parlaments einberufen werden, in der entschieden wird, ob es Neuwahlen geben soll oder nur der Premierminister ausgetauscht wird, schreibt «Blic» weiter. Vucevic gab bekannt, dass der Bürgermeister von Novi Sad, Milan Duric, ebenfalls zurücktreten wird. Er sagte, dass sowohl Duric als auch er sich «objektiv für das, was in Novi Sad passiert ist», verantwortlich sehen.

Was genau ist passiert? «Ein Mädchen wurde schwer verletzt und befindet sich derzeit im Spital», zitiert «021» einen Studenten der Philosophischen Fakultät. Die junge Frau habe einen ausgerenkten Kiefer und Verletzungen am ganzen Körper. «Mehrere weitere Studenten haben leichte Verletzungen und derzeit untersuchen Ärzte die angegriffenen Studenten.» Die Betroffenen wollen, dass die Angreifer strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

Verfolgungsjagd auf Uni-Gelände

«Ein Mann und eine junge Frau von der Medizinischen Fakultät klebten einen Aufkleber auf einen Mülleimer vor dem Gelände der Fortschrittspartei, dann kamen zwei Unbekannte mit Kurzhaarschnitt und kräftiger Statur aus dem Gebäude und griffen den jungen Mann sofort an», schildert ein Augenzeuge den Angriff. Das Parteigebäude befindet sich nur knapp einen Kilometer von der Universität entfernt.

«Sie packten ihn am Kragen und fingen an, ihn zu würgen», fährt der Augenzeuge fort. Die Studentin begann daraufhin, ein Video zu machen. Ihr wurde ihr Handy jedoch abgenommen und das Video gelöscht, so der Augenzeuge. Dem Medizinstudenten sei es gelungen, sich loszureissen und zu fliehen, aber die Angreifer kehrten nach kurzer Zeit zurück und begannen, das Duo zu verfolgen – zuerst zu Fuss, dann in einem Chevrolet.

Proteste nach Tragödie in Novi Sad

Später griffen die beiden Männer dann eine andere Gruppe von Studenten mit einem Baseballschläger an. Dabei soll die Studentin namens Ana, die jetzt im Spital liegt, geschlagen und getreten worden sein. Nach «Blic»-Informationen musste sie in die Notaufnahme.

Seit Monaten halten Studentenproteste das Land in Atem. Die jungen Menschen wollen erreichen, dass Vucic und seine Regierung etwas gegen die im Land grassierende Korruption tun. Anstoss des Protests war eine Tragödie, die sich ausgerechnet in Novi Sad ereignete. Beim Einsturz eines Bahnhofdachs waren 15 Menschen gestorben und zwei schwer verletzt worden. Die Demonstranten, unter denen mittlerweile nicht mehr nur Studenten sind und die zu Zehntausenden durch die serbischen Grossstädte ziehen, geben der Regierung die Schuld für die Tragödie. Vucevic war von 2012 bis 2022 Bürgermeister von Novi Sad. In seiner Amtszeit hatten die Renovierungsarbeiten an dem Bahnhof begonnen, die nur wenige Monate vor dem Unglück abgeschlossen wurden.