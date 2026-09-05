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Ausland
Rumänien: Bärin attackiert Auto auf berühmter Passstrasse
Attacke in Rumänien
Braunbär zerlegt Auto mit einem Biss
Auf der Transfogarascher Hochstrasse in Rumänien attackiert eine Bärin Ende August ein Auto. Mit ihrem kräftigen Kiefer reisst sie beinahe die Stossstange ab.
Publiziert: 12:09 Uhr
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