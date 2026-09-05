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Attacke in Rumänien
Braunbär zerlegt Auto mit einem Biss

Auf der Transfogarascher Hochstrasse in Rumänien attackiert eine Bärin Ende August ein Auto. Mit ihrem kräftigen Kiefer reisst sie beinahe die Stossstange ab.
Publiziert: 12:09 Uhr
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