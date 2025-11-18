Im Libanon werden am späten Dienstagabend Luftangriffe gemeldet. Offenbar zielten israelische Luftangriffe auf ein Treffen von Hamas-Führern.

Die israelische Armee (IDF) hat ab Dienstagabend einen Luftangriff auf das palästinensische Flüchtlingslager Ain al-Hilweh in der Nähe der libanesischen Küstenstadt Sidon durchgeführt.

Der Angriff habe sich gegen «Terroristen einer Ausbildungsstätte der Hamas» gerichtet, heisst es bei den Streitkräften.

13 Tote

Das libanesische Gesundheitsministerium gibt an, dass bei dem Angriff 13 Menschen getötet und mehrere verletzt wurden.

Nach Angaben der israelischen Armee wurde die «Militäranlage» von Hamas-Aktivisten für Trainingszwecke genutzt, «um Terroranschläge gegen IDF-Truppen und den Staat Israel zu planen und durchzuführen».

Der Angriff ist ein relativ seltener Fall eines israelischen Angriffs auf die palästinensische Terrororganisation im Libanon.

+++Update folgt+++