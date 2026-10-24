Ein zehnjähriges Mädchen aus Argentinien wird mit Bauchschmerzen ins Spital gebracht. Die Diagnose der Ärzte ist ein Schock: Das Kind ist im sechsten Monat schwanger. Der Täter soll der eigene Stiefvater (33) sein.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Das Grauen geschah in einem Haus in der ländlichen Ortschaft Colonia Dora im Norden Argentiniens. Ein zehnjähriges Mädchen klagt über starke Bauchschmerzen. Ihre Mutter (25) bringt sie ins Spital. Dort stellen die Ärzte fest: Die Zehnjährige ist bereits im sechsten Monat schwanger!

Die Gynäkologin alarmiert sofort die Polizei. Die Beamten verhaften den 33-jährigen Stiefvater des Kindes. Sein Handy wurde sichergestellt und wird nun ausgewertet.

Grossmutter warnte vor Stiefvater

Gegenüber den Behörden berichtet das Mädchen, dass ihr Stiefvater sie in den vergangenen Monaten mehrfach missbraucht habe. Erschütternd: Die Grossmutter hatte die Mutter laut der Zeitung «Infobae» wiederholt davor gewarnt, den Mann allein mit dem Kind zu lassen. Die 25-Jährige hatte ihn im Internet kennengelernt.

Wie argentinische Medien berichten, soll der 33-Jährige auch seine Partnerin misshandelt haben. Tragisch: Auch die Mutter der Zehnjährigen erwartet derzeit ein Kind von ihm. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen auf Hochtouren.