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Influencerin Anna Zubrik verteilt Zettel an Männer
Anna verteilt Zettel an Männer
«Du hast einen schönen Hintern»
Die kurzen Videos der Influencerin Anna Zubrik (28) haben auf Tiktok und Instagram Millionen von Aufrufen. Hier ein kleiner Zusammenschnitt.
Publiziert: 18:14 Uhr
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