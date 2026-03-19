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Jetzt live im Stream:Das macht heute Schlagzeilen

Angriffe auf Energieanlagen in den Emiraten
Was sagt US-Kriegsminister zur Eskalation im Nahen Osten?

Tote US-Soldaten, Energieanlagen heftig unter Beschuss, tausende Angriffe auf iranische Stellungen. Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran erreicht eine neue Eskalationsstufe. Ab 13 Uhr informieren die US-Behörden – Blick tickert die Pressekonferenzen live.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Pete Hegseth tritt heute vor die Medien.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
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Johannes Hillig und Janine Enderli
vor 36 Minuten

Was verkünden Hegseth und Caine?

US-Kriegsminister Pete Hegseth und der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, General Dan Caine, werden ab 13 Uhr (Schweizer Zeit) eine Pressekonferenz im Pentagon abhalten.

Der Auftritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Situation im Nahen Osten zunehmend ausser Kontrolle geraten ist. Der Iran hat am Mittwoch und Donnerstag diverse Energieanlagen im Nahen Osten angegriffen, als Vergeltung auf einen israelischen Angriff auf das iranische Gasfeld South Pars. 

Wie wird Washington auf diese Entwicklung reagieren? Pentagon-Chef Pete Hegseth und General Caine berichten ab 13 Uhr. Im Anschluss an die Ausführungen schätzen die US-Geheimdienste in einer weiteren Medienkonferenz die aktuellen Gefahren für das Land ein. Blick tickert live. 

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