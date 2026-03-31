Ein Wolf hat am Montagabend eine Frau vor einem Ikea in Hamburg schwer im Gesicht verletzt. Das Tier flüchtete in die Alster, wo es von der Polizei eingefangen wurde. Der Jungwolf war auf Reviersuche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wolf verletzt Frau am Montagabend in Hamburg vor Ikea schwer

Jungwolf auf Reviersuche, tagelang in Stadtteilen gesichtet

Angriff ereignete sich um 19 Uhr, Frau ins Spital gebracht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Guido Felder Ausland-Redaktor

Ein Wolf hat am Montagabend in der Hamburger Innenstadt eine Frau schwer verletzt. Wie die «Bild-Zeitung» berichtet, biss das Tier gegen 19 Uhr vor einer Ikea-Filiale in Altona unvermittelt zu und verletzte sein Opfer im Gesicht. Nach einer Flucht stellte die Bereitschaftspolizei das Tier schliesslich am Jungfernstieg, wo es in die Alster sprang und mit einer Schlinge aus dem Wasser gerettet werden musste.

Laut «Bild»-Informationen handelt es sich um einen Jungwolf auf Reviersuche. Das Tier war zuvor bereits tagelang in Stadtteilen wie Blankenese und St. Pauli gesichtet worden, bevor es zu dem blutigen Angriff kam. Der Wolf wurde von einem Jäger abtransportiert. Die Frau musste ins Spital gebracht werden. (gf)



