Ein Flugzeug auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv hatte am Mittwoch einen Notruf abgesetzt und flog nach Saudi-Arabien. Israelischen Medienberichten zufolge hatte der Co-Pilot den Flugkapitän angegriffen und wollte die Kontrolle über die Maschine übernehmen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flydubai-Flug sendet zwei Notfallcodes, Kampfjets steigen auf

Maschine mit 180 Passagieren über Jordanien und Saudi-Arabien umgeleitet

Codes 7700 und 7500 gesendet, Hintergrund des Vorfalls unklar

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein Passagierflugzeug der Fluggesellschaft Flydubai auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv hat am Mittwoch einen internationalen Notfallcode und anschliessend zwei Entführungscodes gesendet. Daraufhin stiegen israelische Kampfflugzeuge auf. Die Maschine wurde über Jordanien und Saudi-Arabien umgeleitet. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar.

Der Flydubai-Flug war am Mittwochvormittag in Dubai gestartet und sollte nach Tel Aviv fliegen. Während des Fluges setzte die Maschine zunächst den Transpondercode 7700, der einen allgemeinen Notfall signalisiert. Anschliessend wurde der Code 7500 übermittelt, der international für eine mutmassliche Flugzeugentführung steht. Offenbar wurde dieser Code anschliessend noch ein zweites Mal gesendet.

Kampfjets steigen auf

Nach Angaben des israelischen Nachrichtenportals N12 wurden daraufhin Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe alarmiert und zu dem Passagierflugzeug entsandt. An Bord der Maschine sollen sich rund 180 Passagiere befinden.

Den vorliegenden Flugverfolgungsdaten zufolge kreiste das Flugzeug zunächst über jordanischem Gebiet, bevor es in Richtung Saudi-Arabien umgeleitet wurde. Aktuell besteht offenbar kein Kontakt zur Maschine.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, Verteidigungsminister Israel Katz und Verkehrsministerin Miri Regev sollen sich angesichts der Lage zu dringenden Beratungen getroffen haben.

Auch saudi-arabische Kampfjets sollen aufgestiegen sein.