An einer Schule auf den Philippinen ist es am Freitag zu Schüssen gekommen. Mindestens sechs Menschen starben – auch der mutmassliche Angreifer soll unter den Toten sein.

Janine Enderli Redaktorin News

Panik auf den Philippinen: Ein Angreifer schoss in einer Schule in der philippinischen Provinz South Cotabato um sich – mindestens sechs Schüler sind getötet worden. 17 weitere Schüler seien zum Teil schwer verletzt worden, teilte das Sozialministerium des Landes mit.

Der 16-jährige Täter soll sich ebenfalls unter den Opfern befinden.

Schüler rannten aus dem Gebäude

Zahlreiche Schüler kämpfen noch in Spitälern um ihr Leben. Zum Motiv des Angreifers liegen noch keine Angaben vor.

Lokale Behörden bestätigten, dass auf dem Schulgelände Schüsse fielen und mehrere Schülerinnen und Schüler getroffen wurden. Der Unterricht wurde in der Gemeinde umgehend ausgesetzt.