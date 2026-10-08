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Angriff auf Busse: Video zeigt das Ausmass nach dem Angriff
Angriff auf Busse
Ein Video zeigt das Ausmass nach dem russischen Angriff
Ein Video zeigt das Ausmass nach dem russischen Angriff auf Busse.
Publiziert: 12:41 Uhr
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