An einer Schule im schwedischen Fagersta findet am Freitagnachmittag ein Grosseinsatz statt. Ein Mann mit Machete hat laut Medienberichten mehrere Personen verletzt. Mittlerweile ist der Täter in Polizeigewahrsam.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann mit Machete verletzt mehrere Personen in Schule in Fagersta

Täter festgenommen, Schüler aus betroffenen Schulen evakuiert

Fagersta liegt 170 Kilometer nordwestlich von Stockholm

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz nach 14 Uhr wurde die Polizei zu einer Schule im schwedischen Fagersta, rund 170 Kilometer nordwestlich von Stockholm, gerufen, berichtet die Zeitung «Aftonbladet». Laut einer Mitteilung der Gemeinde ist ein Mann mit einer Machete in die Schule eingedrungen hat mehrere Personen verletzt. Nach Angaben von «Aftonbladet» wurden mindestens zwei Personen verletzt.

Der Täter sei mittlerweile in Polizeigewahrsam gebracht worden, teilte die Gemeinde weiter mit. Die Schüler der betroffenen Schule und umliegender Schulen wurden evakuiert.

Die Polizei teilte in einer kurzen Erklärung mit , dass sie auf einen ihrer Ansicht nach «lebensbedrohlichen Vorfall» reagiert habe. Sie bestätigte die Festnahme einer Person und forderte die Anwesenden auf, hinter den Absperrungen am Einsatzort zu bleiben.

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