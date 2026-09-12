Eine im Niger entführte Schweizerin soll nach rund eineinhalb Jahren Geiselhaft wieder frei sein. Eine offizielle Bestätigung durch das Aussendepartement steht allerdings noch aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eine 68-jährige Schweizerin soll nach rund eineinhalb Jahren Geiselhaft im Niger wieder frei sein

Die Frau war aus ihrem Haus entführt worden

Das EDA prüft die Berichte – eine offizielle Bestätigung der Freilassung steht noch aus

Jessica von Duehren Ressortleiterin Desk/Teamlead News

Die Schweizerin Margrit B.* war im April 2025 in der nigrischen Stadt Agadez von bewaffneten Männern aus ihrem Haus entführt worden. Seither befand sie sich in der Gewalt von Dschihadisten in der Sahelzone. Das EDA hatte die Entführung damals bestätigt und mitgeteilt, mit der entführten Person in Kontakt zu stehen.

Nun soll die 68-Jährige wieder auf freiem Fuss sein, wie «20 Minuten» berichtet. Gemeinsam mit einer ebenfalls entführten Österreicherin soll sie freigekommen sein. Offiziell bestätigt ist die Freilassung der Schweizerin bislang jedoch nicht. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) kennt die entsprechenden Berichte und klärt diese derzeit ab, so die Zeitung weiter.

Die Schweizerin lebte seit vielen Jahren im Niger. Sie wurde Mitte April 2025 verschleppt und später zusammen mit der österreichischen Geisel in der Grenzregion zwischen Niger und Mali festgehalten, wie swissinfo berichtete.

* Name geändert