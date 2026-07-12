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- US-Senator Lindsey Graham stirbt mit 71 Jahren an plötzlicher Erkrankung
- Er vertrat South Carolina seit 2003 im US-Senat
- 71 Jahre alt, eine der bekanntesten Stimmen der Republikaner
Daniel MacherRedaktor News
Der US-Senator Lindsey Graham ist tot. Der Republikaner aus South Carolina starb am Freitag im Alter von 71 Jahren an einer «plötzlichen Erkrankung», wie sein Büro auf Social Media mitteilte.
Graham vertrat den Bundesstaat South Carolina seit 2003 im Senat der Vereinigten Staaten. Der langjährige Politiker gehörte zu den bekanntesten Republikanern in Washington.
+++ Update folgt +++