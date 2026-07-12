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An «plötzlicher Erkrankung»
US-Senator Lindsey Graham stirbt mit 71 Jahren

US-Senator Lindsey Graham ist tot. Der Republikaner aus South Carolina starb am Freitag mit 71 Jahren an einer «plötzlichen Erkrankung». Graham war seit 2003 einer der bekanntesten Politiker im US-Senat.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • US-Senator Lindsey Graham stirbt mit 71 Jahren an plötzlicher Erkrankung
  • Er vertrat South Carolina seit 2003 im US-Senat
  • 71 Jahre alt, eine der bekanntesten Stimmen der Republikaner
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Daniel MacherRedaktor News

Der US-Senator Lindsey Graham ist tot. Der Republikaner aus South Carolina starb am Freitag im Alter von 71 Jahren an einer «plötzlichen Erkrankung», wie sein Büro auf Social Media mitteilte.

Graham vertrat den Bundesstaat South Carolina seit 2003 im Senat der Vereinigten Staaten. Der langjährige Politiker gehörte zu den bekanntesten Republikanern in Washington.

+++ Update folgt +++

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