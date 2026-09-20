Ein Streit um einen Liegestuhl endete in Griechenland tödlich. Am Vouliagmeni-Beach bei Athen brach ein 82-Jähriger nach einer Schlägerei mit einem 76-Jährigen zusammen und starb.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Vouliagmeni-Strand bei Athen starb ein 82-Jähriger nach Streit am Sonntag

Konflikt um kostenlosen Liegestuhl eskalierte, 76-Jähriger wurde vorläufig festgenommen

Todesursache unklar

Janine Enderli Redaktorin News

An einem griechischen Strand ist die Lage völlig eskaliert: Am Vouliagmeni-Beach bei Athen prügelten sich zwei Senioren (72, †82) am Sonntag um einen Liegestuhl. Plötzlich sackte der 82-Jährige zu Boden. Er starb noch vor Ort.

Die vorherige Auseinandersetzung brach gegen 9 Uhr aus. Der 82-Jährige machte es sich mit seiner Frau auf einem der Plätze gemütlich. Dann trafen der 76-Jährige und seine Begleitung (21) ein. Sie hatten offenbar einen Behindertenausweis dabei.

«Wir hörten Schreie»

Die Plätze am betreffenden Strand sind kostenlos, jedoch gilt das Prinzip First come, first served. Der Konflikt schaukelte sich immer weiter hoch und die beiden Männer wurden handgreiflich. Mitten im Trubel brach der 82-Jährige plötzlich zusammen.

Umgehend eilten Rettungskräfte herbei und versuchten, den Mann zu retten. Ohne Erfolg. Er verstarb im Spital. «Wir hörten Schreie, rannten hin, um zu sehen, was los war, und sahen eine Schlägerei», beschreiben Augenzeugen gegenüber dem Nachrichtenportal Protothema die Szene.

Die Todesursache wird nun ermittelt. Der 76-Jährige sowie seine Begleitung wurden vorläufig festgenommen.