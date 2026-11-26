Im Prozess um die tödliche Amokfahrt von Leipzig haben am Donnerstag Angehörige und Augenzeugen ausgesagt. Ein 75-Jähriger schilderte, wie er seine Frau verlor und bis heute unter seinen Verletzungen leidet.

Darum gehts Bei einer Amokfahrt in Leipzig starben am 2. Mai 2025 zwei Menschen, viele weitere wurden verletzt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten zweifachen Mord und 85-fachen versuchten Mord vor

Die Anklage sieht Rache als Motiv an, die Verteidigung nennt Verzweiflung und Überforderung

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die Tat vom 4. Mai 2025 schockierte weit über die deutschen Landesgrenzen hinaus. Jeffrey K.* (34) raste mit einem weissen Auto in eine Menschenmenge in Leipzig. Zwei Menschen starben, acht weitere wurden verletzt.

K., der zuvor bereits polizeibekannt war, liess sich widerstandslos festnehmen. Der mittlerweile 34-Jährige wurde erst kurz vor der Amokfahrt aus einer Psychiatrie entlassen. Seit Anfang November wird ihm in Leipzig der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft K. zweifachen Mord, versuchten Mord in 85 Fällen sowie einen schweren gefährlichen Eingriff in den Strassenverkehr vor.

«Ich konnte mich nicht verabschieden»

Am Donnerstag lief bereits der dritte Prozesstag gegen den Angeklagten. Es standen die Menschen im Mittelpunkt, die die Tat erlebt haben oder Angehörige von Getöteten und Verletzten sind. So kam etwa der 75-jährige Ehemann eines Todesopfers zu Wort.

«Ich habe nur einen Schlag verspürt und lag am Boden», schilderte der Mann, wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet. Danach habe er wohl das Bewusstsein verloren. «Meine Frau wurde mir aus der Hand gerissen.» Besonders schlimm für den Witwer: «Ich konnte mich nicht verabschieden.» Bis heute leide er unter den Folgen seiner Verletzungen und erlebe Einschränkungen.

Auch eine 29-jährige Augenzeugin, die vor Ort Erste Hilfe leistete, schilderte vor Gericht ihre Erlebnisse. Obwohl sie bei der Amokfahrt unverletzt blieb, leide sie bis heute deswegen an Schlafstörungen. «Das Erlebnis in meinem Kopf ist immer noch da.»

Rache als Motiv

Für das Verfahren sind Verhandlungstage bis Juli vorgesehen. Die Staatsanwaltschaft sieht Rache an seiner getrennt lebenden Ehefrau als Motiv für die Amokfahrt von Jeffrey K. Nach der Trennung und dem Streit um das Sorgerecht habe er sich verletzt gefühlt.

Der Verteidigung zufolge handelte der Angeklagte nicht aus Rache, sondern aus Verzweiflung, Überforderung und Hilflosigkeit. Laut eines psychiatrischen Gutachtens liegt bei K. jedoch weder eine Schuldunfähigkeit noch eine verminderte Schuldfähigkeit vor.

* Name bekannt