Auf einen Blick 61-jährige Frau bei Wanderung getötet, Ehemann unter Mordverdacht festgenommen

Susan L. reichte kurz vor ihrem Tod die Scheidung ein

Sie schnappte sich ihre Hunde, zog sich Jacke und Schuhe an und brach zu einer Wanderung auf – doch zurück nach Hause kehrte Susan L.* (†61) nie. Die 61-Jährige wurde brutal getötet. Was passiert ist, stellt die Polizei vor ein Rätsel.

Rückblende: Die US-Amerikanerin reist Mitte November mit ihren beiden Malinois-Hunden Elrond und Elros in den Mount Hood National Forest im US-Bundesstaat Oregon. Sie hatte sich ein paar Tage freigenommen, um die Natur zu geniessen, und sich vom Alltag zu erholen.

Als L. am 22. November nicht zur Arbeit erschien, alarmierten ihre Angehörigen sofort die Polizei. Familie und Freunde suchten mit Hochdruck nach der passionierten Hundeliebhaberin. Ohne Erfolg – Susan L. blieb verschwunden. Nach einer viertägigen Fahndung stellten die Behörden die Suche ein.

Leiche lag neben Autobahn

Niemand konnte sich erklären, was mit der 61-Jährigen geschehen war. Auffällig: L.s Pick-up-Truck stand verlassen am Strassenrand in der Nähe des Parks – von der Amerikanerin fehlte aber jede Spur.

Ende November dann der Schock: Eine Spaziergängerin meldete der Polizei einen grausigen Fund. Susans Leiche lag neben einer Autobahn. Erste Indizien deuten darauf hin, dass die Amerikanerin Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Wie die «New York Post» berichtet, geriet schnell L.s Ehemann Michael F.* (71) ins Visier der Ermittler. Nachbarn hatten bereits mehrfach behauptet, dass es zwischen den beiden öfters zu Streitigkeiten komme. «Viele Leute haben von häuslicher Gewalt gesprochen», sagt eine Nachbarin.

L. wollte die Scheidung

Hinzu kommt: Am 31. Oktober reichte L., nach zwölf Jahren Ehe, die Scheidung von ihrem Ehemann ein. Der Grund: «Unüberbrückbare Differenzen». Liess dieser Schritt den 71-Jährigen durchdrehen?

Noch ist unklar, wie L. genau ums Leben kam. Entsprechende rechtsmedizinische Abklärungen laufen. Die Polizei nahm Michael F. mittlerweile fest und klagte ihn des Mordes an.

Anfang Woche konnten die Ermittler zudem die Kadaver der beiden vermissten Hunde sicherstellen.

* Namen bekannt