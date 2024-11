In dem Mordprozess gegen Jason Thornburg (44) in Texas kamen grausame Details ans Tageslicht. Der Mörder tötete und verspeiste Teile von fünf Menschen. Seine Anwälte plädierten auf Unzurechnungsfähigkeit, das Gericht sah das jedoch anders. Ihm droht nun die Todesstrafe.

Horror-Taten in Texas

Es ist ein schockierender Fall von Serienmord, der die USA gerade erschüttert. Wie «Bild» berichtet, steht der 44-jährige Jason Thornburg in Texas vor Gericht. Die grausamen Details, die ans Licht kommen, sind kaum zu fassen.

Im September 2021 ermordete Thornburg in einem Motel drei Menschen – einen Mann (42) und zwei Frauen (33, 34). Nach der Tat zerstückelte er die Leichen und versteckte sie unter dem Bett. Um die Spuren zu verwischen, verbrannte er die in Müllsäcke verpackten Körperteile in einer Mülltonne, 20 Minuten vom Tatort entfernt.

Menschen als «göttliche Opfer» getötet

Die Feuerwehr entdeckte die Überreste beim Löschen des Brandes, was zur Verhaftung des Mörders führte. Nach seiner Festnahme gestand Thornburg zwei weitere Morde: den Tod seines Mitbewohners bei einer Explosion 2021 und den Mord an seiner Freundin 2017 in Arizona.

Besonders verstörend: Der Täter gab an, die Herzen und andere Körperteile seiner Opfer verspeist zu haben. Er behauptete, Stimmen hätten ihm befohlen, die Menschen als «göttliche Opfer» zu töten.

Täter ist offenbar psychisch krank

Vor Gericht plädierten Thornburgs Anwälte auf Unzurechnungsfähigkeit aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung. Die Jury wies dies jedoch zurück und sprach ihn des mehrfachen Mordes schuldig. Der Kannibale nahm das Urteil regungslos zur Kenntnis.

Nun muss entschieden werden, ob Thornburg lebenslang ins Gefängnis muss oder die Todesstrafe erhält. Das Urteil wird in den kommenden Wochen erwartet. Der Fall zeigt auf erschreckende Weise, zu welchen Gräueltaten Menschen fähig sein können.