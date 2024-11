1/2 Candace C. brachte ihre eigene Mutter um. Foto: Prince George's County Police Department

Ein grausames Verbrechen erschüttert den US-Bundesstaat Maryland: Eine Frau (45) soll ihre eigene Mutter auf brutalste Weise getötet und ihre Körperteile danach auf dem Grill gebraten haben. Im Mai 2023 fanden Polizisten auf dem Grundstück von Familie C.* die zerstückelte Leiche von Margaret C.* (†71). Beim Durchsuchen des Hauses stiessen sie plötzlich auf menschliche Überreste auf einem Grill.

In den Fokus der Ermittlungen geriet schnell Candace C.*, die Tochter des Opfers. Sie soll für das Horror-Verbrechen verantwortlich sein. Hintergrund der Horror-Tat soll ein Streit gewesen sein. C. soll sich am Konto ihrer Mutter bedient haben, daraufhin stelle diese ihre Tochter zur Rede. Offenbar brannten bei der Mittvierzigerin danach die Sicherungen durch. Sie erstickte ihre eigene Mutter im Schlafzimmer.

Tochter und Enkelin beseitigten Leiche

Eineinhalb Jahre nach der Tat kam der Fall vor Gericht. Gegen die 45-Jährige liegen belastende Indizien vor. Auf einem vor dem Richter vorgespielten Telefongespräch ist zu hören, wie die Mutter frustriert bei ihrer Bank anruft. «Ich habe kein Geld, um meine Rechnungen zu bezahlen», sagte sie laut dem Fernsehsender ABC7.

Weil sie die Leiche nicht alleine beseitigen konnte, rief sie auch noch ihre Teenager-Tochter Salia C.* (19) zur Hilfe. Diese gibt vor Gericht an, die Leiche ihrer Grossmutter gemeinsam mit ihrer Mutter in den Keller geschleppt zu haben. Über dem Kopf habe sich ein Plastiksack befunden.

Im Keller mit Kettensäge zerstückelt

Die Schilderungen werden immer brutaler. Um den Körper ihrer Mutter zu zerlegen, habe sich Candace C. eine Kettensäge gekauft. Im Keller habe sie dann begonnen, die Leiche zu zerstückeln. Anschliessend versuchte sie, die Körperteile auf dem Grill zu verbrennen. Das Problem: Die Nachbarn wurden auf den Rauch aufmerksam. Nachdem die Körperteile abgekühlt waren, trugen Mutter und Tochter sie wieder zurück ins Haus.

Die Polizei fand die Leiche schliesslich in drei Plastiksäcken, darum herum mehrere Blutspritzer.

Tochter wegen Mordes, Enkelin wegen Beihilfe angeklagt

Der Richter verurteilte die Angeklagte wegen Mordes ersten und zweiten Grades sowie der Manipulation von Beweismitteln und der Beseitigung einer Leiche «an einem nicht autorisierten Ort».

Ihre Tochter hatte sich zuvor selbst der Beihilfe schuldig bekannt. Das Strafmass wird noch bekanntgegeben.

* Namen bekannt