Am Mittwoch starben zwei Schweizer während ihrer Ferien auf Sardinien. Ein 72-Jähriger wurde tot auf einer Yacht bei Olbia gefunden. Wenig später brach an anderer Örtlichkeit ein 71-jähriger Landsmann an einem Strand nach einem Schwächeanfall zusammen und verstarb.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Schweizer Touristen starben am Mittwoch auf Sardinien

Ein 72-Jähriger stirbt in einer Yacht, ein 71-Jähriger am Strand

Beide Opfer hatten zuvor Ferien in der Region Gallura verbracht

Janine Enderli Redaktorin News

Traurige Nachrichten aus Italien: Am Mittwoch sind auf Sardinien zwei Schweizer Touristen unter unterschiedlichen Umständen gestorben.

Am Vormittag machte eine 72-jährige Schweizerin an Bord der Yacht eine schlimme Entdeckung. Als das Ehepaar gerade den Hafen von Olbia verliess, suchte die Frau nach ihrem Mann, nachdem sie ihn plötzlich nicht mehr finden konnte.

Schwächeanfall am Strand

Wenig später fand sie den 72-Jährigen leblos in der Kabine. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Offenbar starb der Mann an einer natürlichen Ursache. Das Ehepaar soll zuvor Ferien in der Region Gallura verbracht haben, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Beim zweiten Opfer handelte es sich um einen 71-Jährigen, der an einem Strand zusammenbrach und einem Schwächeanfall erlag. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Adnkronos. Der Tessiner mit schweizerisch-italienischer Staatsbürgerschaft fühlte sich beim Schwimmen plötzlich nicht mehr wohl, wie es in Medienberichten heisst. Schliesslich brach der Schweizer zusammen und verstarb.



