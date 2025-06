Am Flughafen Kairo So sieht die Abschiebezelle aus

Was Blick-Reporterin Camille Bertholet (28) aus der Romandie zu erzählen hat, ist haarsträubend. Sie wurde in Ägypten festgenommen, in einem Bus festgehalten, danach am Flughafen in eine Zelle geschlossen und nach über acht Stunden per Flugzeug aus dem Land geworfen.

Publiziert: 19:11 Uhr | Aktualisiert: 19:13 Uhr