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Alle Räder stehen still
Computerprobleme legen Bahnverkehr in Deutschland lahm

In Deutschland fiel am Dienstagabend der digitale Zugfunk aus. Eine sichere Weiterfahrt war deshalb nicht möglich, die Züge wurden angehalten.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Für Reisende in Deutschland mussten am Dienstagabend lange warten.
Foto: AP Photo/Matthias Schrader
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Gabriel KnupferRedaktor News

Grosse Probleme bei der Deutschen Bahn (DB): Am Dienstagabend konnten zahlreiche Züge nicht weiterfahren, zeitweise war offenbar das gesamte Netz lahmgelegt, wie unter anderem Focus online berichtet.

Hintergrund war laut «Spiegel» der Ausfall des digitalen Zugfunks. Dieser ist entscheidend für den reibungslosen Betrieb der Bahn. Die Züge wurden deshalb angehalten, bis eine sichere Weiterfahrt möglich ist.

Laut einem DB-Sprecher ist das identifiziert aber noch nicht behoben. Die Bahn arbeite «intensiv» an einer Lösung.

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