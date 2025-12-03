Eine glückliche Person aus Dänemark wird Multi-Millionärin. Sie errät alle Lotto-Gewinnzahlen richtig und gewinnt über 20 Millionen Franken.

Über 20 Millionen Franken aus dem Eurojackpot gehen nach Dänemark

Über 20 Millionen Franken aus dem Eurojackpot gehen nach Dänemark

Darum gehts Eurojackpot von 23,5 Millionen Euro geht nach Dänemark

Gewinner aus Griechenland in zweiter Gewinnklasse mit 1,36 Millionen Euro

Sechs Gewinner in dritter Klasse mit je 127.858 Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der gut 21,5 Millionen Franken schwere Eurojackpot ist geknackt worden – und geht nach Dänemark. Wie die Westdeutsche Lotterie am Dienstagabend im nordrhein-westfälischen Münster mitteilte, hatte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 14, 30, 34, 35 und 40 sowie die Eurozahlen 4 und 6.

Auch andere Nationalitäten kassieren

In der zweiten Gewinnklasse gab es den Angaben zufolge eine Gewinnerin oder einen Gewinner aus Griechenland. Sie oder er kann sich über gut 1,25 Millionen Franken freuen.

In der dritten Gewinnklasse mit einer Gewinnsumme von gut 120'000 Franken gab es zwei Gewinner aus Deutschland. Aber auch Personen aus Dänemark, Finnland, Norwegen und Slowenien dürfen sich über diesen Preis freuen.