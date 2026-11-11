Russlands Botschafter in den USA ist tot

Das russische Aussenministerium hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass der Botschafter Moskaus in den USA, Alexander Darchiew, plötzlich verstorben ist. Woran genau er starb? Unklar.

Marian Nadler Redaktor News

Russlands Botschafter in den USA, Alexander Darchiew (†66), ist tot. Das gab das russische Aussenministerium in Moskau am Mittwoch bekannt. Angaben zur Todesursache machte das Ministerium nicht.

«Die Leitung und die Mitarbeiter des russischen Aussenministeriums geben mit tiefem Bedauern bekannt, dass Alexander Nikititsch Darchiew, ausserordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Russischen Föderation in den Vereinigten Staaten von Amerika, am 11. November im Alter von 66 Jahren plötzlich verstorben ist», hiess es in einer Erklärung des Ministeriums. Das russische Aussenministerium würdigte Darchiew als «einen herausragenden Diplomaten, eine erfahrene Führungspersönlichkeit, einen guten Freund und einen Mentor». «Als überaus professioneller und brillanter Amerikanist arbeitete Alexander Darchiew in einem der wichtigsten Bereiche der russischen Aussenpolitik», erklärte das Ministerium.

Das Aussenministerium sprach der Familie und den Freunden des Diplomaten sein tiefstes und aufrichtigstes Beileid aus. «Die Erinnerung an seinen viel zu frühen Tod wird uns immer begleiten.» Darchiew war seit dem 6. März 2025 russischer Botschafter in den Vereinigten Staaten.