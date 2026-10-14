Zehntausende Studierende haben in Tirana gegen steigende Bildungskosten und Korruption protestiert. Am Abend eskalierte die Lage: Der Amtssitz von Ministerpräsident Edi Rama und weitere Regierungsgebäude wurden beschädigt.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Chaotische Zustände in der albanischen Hauptstadt Tirana. Zehntausende Studenten stürmten am Mittwoch die Strassen, um gegen steigende Bildungskosten und Korruption zu protestieren.

Am Abend eskalierten die Demonstrationen. Eine grosse Menschenmenge versammelte sich gegen 18 Uhr vor dem Amtssitz des albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama (62). Laut dem Fernsehsender Klan TV wurde das Gebäude zunächst mit Steinen beworfen. Auf Videos des Fernsehsenders ist bereits Rauch in der Nähe des Amtssitzes zu sehen.

Kurze Zeit später spitzte sich die Situation zu. Die Zeitung «Gazeta Shqiptare» berichtete nach 18 Uhr, dass Bäume auf dem Gelände des Amtssitzes Feuer gefangen haben. Videos auf den sozialen Medien zeigen, wie Flammen neben dem Gebäude in die Luft steigen.

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Mehrere Regierungsgebäude beschädigt

Der Amtssitz des Ministerpräsidenten ist an diesem Mittwochabend nicht das einzige Ziel der Demonstranten. Wie Reuters schreibt, wurde auch eine Bankfiliale in der Nähe des Bildungsministeriums angezündet. In der ganzen Stadt wurden laut der Nachrichtenagentur Mülltonnen umgeworfen und die Fassaden lokaler Geschäfte beschädigt.

Im Gebäude des Bildungsministeriums sei offenbar ebenfalls ein Feuer gelegt worden. Auch zum Wirtschaftsministerium konnte sich eine Gruppe Demonstranten wohl Zutritt verschaffen. Laut Aufnahmen von KlanTV wurden Türen und Möbel innerhalb des Gebäudes zerstört oder auf den Platz vor dem Ministerium geworfen.

Videos auf den sozialen Medien zeigen zudem, wie mehrere Personen versuchen, die Türe zum Präsidium der Nationalversammlung mit einem herausgerissenen Verkehrsschild aufzubrechen.