Am Sonntag drangen zwei Privatflugzeuge in den gesperrten Luftraum über Donald Trumps Golfplatz in Bedminster ein. F-16-Kampfjets eskortierten die Maschinen anschliessend aus dem Bereich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei F-16-Jets eskortierten Flugzeuge aus gesperrtem Luftraum über Trumps Golfplatz

Privatmaschinen drangen in Bedminster, New Jersey, offenbar unbeabsichtigt in Sperrzone ein

Keine Gefahr gemeldet, Flugbeschränkungen seit Ankunft Trumps am Freitag

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntag mussten zwei F-16-Kampfjets der US-Luftwaffe aufsteigen, nachdem zwei zivile Flugzeuge in den gesperrten Luftraum um den Golfclub von US-Präsident Donald Trump (80) im Bundesstaat New Jersey eingedrungen waren. Trumps Golfplatz befindet sich in Bedminster. Das Nordamerikanische Luft- und Weltraumverteidigungskommando (Norad) teilte mit, dass Militärflugzeuge die Flugzeuge abgefangen und sicher aus dem Sperrgebiet eskortiert hätten.

Bei beiden Flugzeugen handelte es sich um privat betriebene Maschinen und nicht um Linienflüge. Warum die Piloten in den gesperrten Luftraum eingedrungen sind, ist noch unklar.

Rund um Trumps Anwesen in Bedminster, wo der Präsident am Freitag ankam, um das Wochenende zu verbringen, wurden vorübergehende Flugbeschränkungen eingerichtet. Es gab keine unmittelbaren Anzeichen dafür, dass die Luftraumverletzungen vorsätzlich erfolgten oder eine Sicherheitsbedrohung darstellten.