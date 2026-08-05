Verdächtige Drohne neben ukrainischem Flugzeug entdeckt

Am Flughafen Leipzig/Halle herrscht am Mittwoch Medienberichten zufolge Sicherheitsalarm. In der Nacht wurde eine Drohne auf dem Gelände entdeckt – neben einem ukrainischen Flugzeug. Und: Die Drohne enthielt einen Zünder.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

In der Nacht auf Mittwoch wurde am zweitgrössten Frachtflughafen Deutschlands, dem Flughafen Leipzig/Halle, eine verdächtige Drohne entdeckt. Wie «Bild» berichtet, befand sich die Drohne auf dem Vorfeld am Boden – in unmittelbarer Nähe zu einem ukrainischen Frachtflugzeug vom Typ Antonov.

Die Drohne enthielt demnach auch einen Zünder und eine unbekannte Masse, welche von den Ermittlern inzwischen als möglicher Sprengsatz eingestuft wurde. Es habe sich um eine «Drohne mit einer unbekannten Sprengvorrichtung» gehandelt, teilte das sächsische Landeskriminalamt in Dresden später mit. Ob eine kontrollierte Sprengung bereits stattgefunden hat, ist bislang unklar. Ein Roboter zur Bombenentschärfung stand im Einsatz, wie Bilder und Videos aus der Nacht zeigen. Wie das LKA angab, sei dabei der Zünder entfernt worden. Die Polizei sprach von einem «sicherheitsrelevanten Vorfall».

Frachtmaschine musste durchstarten

In einer Medieninformation der Polizeidirektion Leipzig vom Mittwochmorgen hiess es, mehrere Maschinen, darunter eine Passagiermaschine, seien an andere Flughäfen umgeleitet worden. «Der Flugbetrieb im Nordbereich wurde seit 1.55 Uhr wieder aufgenommen, die Südpiste ist noch gesperrt», hiess es weiter.

Wie «Bild» unter Berufung auf eine Flughafensprecherin berichtet, ist der Frachtbereich am Flughafen Leipzig/Halle räumlich vom Vorfeld für Passagiermaschinen getrennt. Eine Frachtmaschine musste nach Informationen der Zeitung aufgrund der Umleitung durchstarten und kollidierte mehrere Kilometer vom Flughafen entfernt mit einem unbekannten Objekt.

Die Ermittlungen werden gemäss dem Leipziger Polizeisprecher Olaf Hoppe von der Polizeidirektion Leipzig und dem Landeskriminalamt Sachsen geführt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht gemäss Polizei nicht.