Nach dem Angriff auf den Piloten eines Flydubai-Flugs äusserte sich auch die Terrororganisation Al-Kaida. Sie feiert den versuchten Anschlag – und ruft zu ähnlichen Taten auf.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Nachdem der Co-Pilot einer Flydubai-Maschine, Hamam al-Hammami (29) am Mittwoch den Piloten mit einer Axt angegriffen hatte und das Flugzeug zum Absturz bringen wollte, wurde die Attacke am Samstag von den Vereinigten Arabischen Emiraten offiziell als Terrorakt eingestuft.

Nun äussert sich auch die Terrororganisation Al-Kaida dazu. Sie lobt al-Hammami für seine Tat und ruft zu weiteren Anschlägen auf Passagierflugzeuge auf. Besonders israelische und US-amerikanische Staatsangehörige sollen ins Visier genommen werden. An Bord der Flydubai-Maschine, die von Dubai nach Tel Aviv unterwegs war, waren viele Israelis.