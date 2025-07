Das ARD-«Sommerinterview» mit AfD-Chefin Alice Weidel wurde von lautstarken Protesten begleitet. Die Aufzeichnung im Berliner Regierungsviertel wurde von Demonstranten mit Sprechchören und Musik untermalt, was zu Verständigungsproblemen führte.

1/6 Bei einem Interview am Sonntag wurde Alice Weidel von Sprechchören übertönt. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Darum gehts AfD-Chefin Weidel gibt Interview unter schwierigen akustischen Bedingungen

Laute Sprechchöre im Hintergrund begleiteten das Gespräch auf der Bundestags-Terrasse

52 Prozent der Deutschen sind laut Umfrage gegen ein AfD-Verbot Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Weidel gab während des Interviews in der deutschen Hauptstadt mehrfach an, sie habe die Fragen von Moderator Markus Preiss nicht verstanden. «Es ist extrem laut im Hintergrund und ich kann Ihre Fragen kaum verstehen», sagte sie an einer Stelle auf der Terrasse des zum Bundestag gehörenden Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses. Weidel wollte das Interview dennoch fortsetzen und forderte Preiss auf, dieses «ganz normal« weiterzuführen.

Während Weidel beispielsweise über Migration und das Asylgesetz spricht, sind im Hintergrund laute Sprechchöre zu hören, die wiederholt «scheinheilig» singen. Auf der Kurznachrichtenplattform X postete die AfD-Chefin einen Clip des Interviews und schrieb: «So sieht es übrigens aus, wenn die Tagesschau ein Sommerinterview mit der AfD im CDU-regierten Berlin führt - während im Hintergrund der NGO-Chor protestiert.»

Mehr als Hälfte der Deutschen eigentlich gegen AfD-Verbot

Preiss sagte am Ende, das Interview habe «in einer wirklich schwierigen akustischen Situation», stattgefunden. «Wir haben uns teilweise wirklich nicht richtig verstanden.» Im Anschluss gab es ein weiteres Gespräch der ARD mit Weidel, bei dem über soziale Medien gestellte Zuschauerfragen beantwortet wurden.

Das Interview wird am Sonntag um 18 Uhr im Rahmen der Tagesschau auf dem deutschen Sender ausgestrahlt.

Erst kürzlich veröffentlichte das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» eine Studie, bei der sich 52 Prozent der Deutschen gegen ein Verbot der AfD aussprach. In Ostdeutschland sind demnach sogar zwei Drittel der Befragten gegen ein Verbot. Nichtsdestotrotz sprachen sich auch 27 Prozent gegen die rechte Partei von Chefin Weidel aus.