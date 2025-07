Adoptivsohn (25) festgenommen Schweizer (†57) in Luino (I) mit Messer tödlich verletzt

Ein 57-jähriger Schweizer ist am Sonntag in einem Haus im italienischen Luino am Lago Maggiore bei einem Streit erstochen worden. Die Polizei nahm den 25-jährigen Adoptivsohn des Mannes fest.

