Acht Verletzte nach Messerattacke in Supermarkt bei Seoul

Am Dienstag hat ein Mann in einem Supermarkt in Incheon, nahe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, mehrere Menschen mit Messern attackiert. Acht Personen wurden verletzt.

Darum gehts Mann greift im Supermarkt in Incheon acht Menschen mit Messern an

Angreifer trug laut Medienberichten Fussfessel und hatte Messer an beiden Händen befestigt

Hintergründe und Motivs des Angriffs noch unklar

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Schock in der südkoreanischen Hafenstadt Incheon: Am Dienstagnachmittag lokaler Zeit kam es in einem Supermarkt zu einer Messerattacke, bei der acht Menschen verletzt wurden. Eine Person erlitt einen Herzstillstand, teilte die Polizei mit.

Wie südkoreanische Medien berichten, ereignete sich der Vorfall gegen 13.40 Uhr Ortszeit (6.40 Uhr Schweizer Zeit) im Homeplus-Supermarkt. Die Polizei bestätigte die Verhaftung eines männlichen Tatverdächtigen. Die Hintergründe des Angriffs und das Motiv werden nun ermittelt. Lokale Medien berichten, dass der festgenommene Mann in seinen Sechzigern sei und eine Fussfessel trug.

Angreifer hatte an beiden Händen Messer befestigt

Ein Augenzeuge schilderte der Nachrichtenagentur Yonhap, dass der Angreifer an beiden Händen Messer befestigt gehabt habe und durch mehrere Etagen des Einkaufszentrums gegangen sei. Dabei habe er wahllos auf Menschen eingestochen, bevor er von umstehenden Personen überwältigt und der Polizei übergeben werden konnte.

Unter den Opfern befinden sich Medienberichten zufolge sechs Frauen und zwei Männer. Eine Frau in ihren Zwanzigern soll demnach einen Herzstillstand erlitten haben.

Incheon liegt rund 30 Kilometer westlich der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Die Hafenstadt beherbergt den wichtigsten Flughafen Südkoreas und ist Teil des grösseren Ballungsraums Seoul.