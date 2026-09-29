Beim Absturz eines Tu-95-Bombers in der russischen Region Amur starben am Dienstag sechs Menschen. Ein Besatzungsmitglied überlebte verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russischer Bomber Tu-95 stürzt in der Oblast Amur bei Trainingsflug ab

Sechs Besatzungsmitglieder tot, ein Verletzter im Spital

Maschine stürzte offenbar kurz nach Start ab, mögliche Treibstoffexplosion

Marian Nadler Redaktor News

Ein strategischer Bomber der russischen Luftwaffe vom Typ Tu-95 ist am Dienstag bei einem Übungsflug in der ostrussischen Region Amur abgestürzt. Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. «Ein Flugzeug vom Typ Tu-95 ist bei einem Trainingsflug in der Region Amur abgestürzt. Die Maschine stürzte in einem unbewohnten Gebiet ab. Nach ersten Berichten kamen sechs Besatzungsmitglieder ums Leben, ein weiteres wurde verletzt und in ein Spital gebracht», bestätigte das russische Verteidigungsministerium gegenüber der Nachrichtenagentur.

Laut Tass führte der Kampfjet einen Trainingsflug ohne Munition durch. Die russischen Luftstreitkräfte haben eine Untersuchung zu dem Unfall eröffnet und Ermittler zur Absturzstelle entsandt.

Tu-95 kann nukleare Sprengköpfe tragen

Der Telegram-Kanal «Mash» berichtete, dass das Militärflugzeug nur wenige Minuten nach dem Start abstürzte. Der Telegram-Kanal «Baza» meldete, dass es an Bord des Raketenträgers offenbar zu einer Treibstoffexplosion kam. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Die zu Sowjetzeiten produzierte Tupolew Tu-95, Spitzname «Bär», bildet das Rückgrat der russischen strategischen Luftstreitkräfte. Die Maschine ist in der Lage Langstrecken-Marschflugkörper mit nuklearen oder konventionellen Sprengköpfen zu tragen. Die russische Armee verfügt zwischen 25 und 50 einsatzbereiten Flugzeugen dieser Art.