In der Nacht auf Sonntag brach in einem beliebten Nachtclub im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ein Grossbrand aus. Zu dem Zeitpunkt sollen sich 750 Personen im Inneren des Lokals aufgehalten haben – glücklicherweise konnten alle flüchten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Brand im Kiss-Club in Kehl (D) am Sonntagmorgen

750 Gäste konnten das brennende Gebäude rechtzeitig verlassen

Drei Verletzte, Gebäude vollständig ausgebrannt und unbetretbar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Hohe Flammen stiegen in der Nacht auf Sonntag über dem Nachtclub Kiss-Club gen Himmel empor. Kurz vor vier Uhr morgens ist im Inneren des Lokals ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegenüber «Bild» erklärte, konnten alle 750 Gäste das Lokal in Kehl (D) noch rechtzeitig verlassen.

«Das Feuer, das gegen 3.45 Uhr in einem Tanzclub ausgebrochen war, hat mittlerweile auf das gesamte Gebäude übergegriffen», so die Polizei. «Zur Zeit des Brandausbruchs hielten sich nach ersten Angaben des Betreibers etwa 750 Personen in dem Objekt auf.»

Komplett ausgebrannt

Was genau zu dem Brand in dem beliebten Club in Baden-Württemberg geführt hatte, ist bisher nicht bekannt. Das Gebäude ist laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten komplett ausgebrannt und kann nicht betreten werden.

Drei Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt, Angaben über Schwerverletzte gibt es jedoch nicht.