Darum gehts
- Schwerer Brand im Kiss-Club in Kehl (D) am Sonntagmorgen
- 750 Gäste konnten das brennende Gebäude rechtzeitig verlassen
- Drei Verletzte, Gebäude vollständig ausgebrannt und unbetretbar
Hohe Flammen stiegen in der Nacht auf Sonntag über dem Nachtclub Kiss-Club gen Himmel empor. Kurz vor vier Uhr morgens ist im Inneren des Lokals ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegenüber «Bild» erklärte, konnten alle 750 Gäste das Lokal in Kehl (D) noch rechtzeitig verlassen.
«Das Feuer, das gegen 3.45 Uhr in einem Tanzclub ausgebrochen war, hat mittlerweile auf das gesamte Gebäude übergegriffen», so die Polizei. «Zur Zeit des Brandausbruchs hielten sich nach ersten Angaben des Betreibers etwa 750 Personen in dem Objekt auf.»
Komplett ausgebrannt
Was genau zu dem Brand in dem beliebten Club in Baden-Württemberg geführt hatte, ist bisher nicht bekannt. Das Gebäude ist laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten komplett ausgebrannt und kann nicht betreten werden.
Drei Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt, Angaben über Schwerverletzte gibt es jedoch nicht.