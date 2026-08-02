13 Tote bei Absturz von Touristenflugzeug in Peru

In Peru stürzte am Samstag ein Flugzeug mit 13 Insassen kurz nach dem Start ab. Alle an Bord, darunter elf Touristen, kamen ums Leben. Die Unfallursache ist noch unklar, schlechtes Wetter wird vermutet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flugzeug mit 13 Insassen stürzt am 1. August in Peru ab

Vermutlich schlechtes Wetter mit starken Winden als Unfallursache

Unter den Toten: 7 Italiener, 2 Deutsche, 2 Spanier, 2 Unbekannte

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragödie in Peru. Am Samstagnachmittag Ortszeit startet ein Flugzeug mit elf Touristen an Bord vom Flughafen Maria Reiche in Pisco. Ziel ist ein Rundflug über die archäologische Stätte von Nazca, die berühmten riesigen Scharrbilder in der peruanischen Wüste.

Nur wenige Minuten nach dem Start stürzt die Maschine ab. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa sterben alle 13 Insassen des Flugzeugs. Neben den elf Touristen waren ein Pilot und ein Reiseleiter an Bord.

Unter den Todesopfern sind laut ersten Medienberichten sieben Italiener, zwei Deutsche und zwei Spanier. Diese Nationalitäten wurden jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Eine Anfrage von Blick ans Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten, ob sich unter den Opfern Schweizer Staatsbürger befinden, ist noch unbeantwortet.

War das Wetter schuld?

Die Ursache des Unglücks ist derzeit noch unbekannt. Es wird laut Ansa jedoch vermutet, dass schlechtes Wetter der Grund für den Flugzeugabsturz war. In den Stunden vor dem Start fegten starke Winde über die Region. Heftige Böen haben Bäume entwurzelt, Infrastruktur beschädigt und Verkehrsunfälle verursacht.

In mehreren Provinzen Perus wurde der Flugverkehr eingestellt. Experten der peruanischen Luftfahrtbehörde werden den Unfallhergang nun untersuchen.