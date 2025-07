Vor der Küste Indonesiens ist eine Fähre in Flammen aufgegangen – Aufnahmen zeigen, wie die 280 Passagiere an Bord ins Wasser springen. Die Ursache ist bisher unklar.

1/4 Vor der Küste Indonesiens brennt eine Fähre. Foto: Screenshot X / @nabilajamal_

Natalie Zumkeller Redaktorin News

In Indonesien ging am Sonntag eine Fähre in Flammen auf. Aufnahmen zeigen wie das Schiff, die KM Barcelona, vor der Küste lichterloh brennt. Dicke Rauchschwaden ziehen in den Himmel, Menschen schwimmen in Rettungswesten im Wasser. Das berichtet die «Daily Mail».

Rund 280 Personen sollen zur Zeit des Unglücks an Bord gewesen sein. Videos zeigen, wie viele der verängstigten Passagiere ins Wasser sprangen, um sich zu retten. Was genau das Feuer auslöste, ist bisher nicht klar. Auch über Tote oder Verletzte ist vorerst noch nichts bekannt – der Rettungseinsatz dauert noch an.

Erst kürzlich Touri-Boot in Vietnam gekentert

Die Fähre soll sich auf dem Weg von Manado nach Tahuna befunden haben. Die beiden Ortschaften befinden sich auf Inseln im Norden des Landes. Die Route der Fähre führt dabei zwischen mehreren kleineren Inseln durch. Das Schiff soll dabei nahe der Insel Talisei Feuer gefangen haben.

Erst am Samstag kenterte in der weltberühmten Halong Bucht in Vietnam ein Touristenboot. Der Unfall forderte bisher 38 Tote.