Mindestens 34 Menschen starben beim Kentern eines Touristenboots in der Halong-Bucht. Über 10 weitere werden noch vermisst. Das Boot «Wonder Sea» hatte 53 Menschen an Bord, darunter viele Familien aus Hanoi.

1/4 Das Bootunglück forderte bisher 18 Menschenleben. Foto: AFP

AFP Agence France Presse

Beim Kentern eines Touristenboots in der berühmten Halong-Bucht in Vietnam sind am Samstag laut Medienberichten mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 10 weitere Menschen würden vermisst, berichteten staatliche vietnamesische Medien. An Bord des Bootes «Wonder Sea» hätten sich insgesamt 53 Menschen befunden, die Einsatzkräfte hätten bislang zwölf von ihnen retten können sowie 34 Leichen geborgen, meldete das Nachrichtenportal «VNExpress».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Boot mit 48 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern sei wegen plötzlich eingesetzten heftigen Regens gekentert, berichtete das Portal «Dan Tri». Der Sturm «Whipa» soll zum Zeitpunkt des Unglücks über das Gebiet gefegt sein.

Auf Anfrage von Blick erklärt das Eidgenössische Departement des Äusseren EDA, dass bisher keine Informationen bezüglich möglicher Schweizer Opfer vorliegen.

Taucher helfen bei Suche

«VNExpress» zufolge handelte es sich bei den meisten Passagieren um Familien aus der Hauptstadt Hanoi, unter ihnen waren demnach mehr als 20 Kinder. Taucher und Taucherinnen versuchen, in das Innere des Boots zu gelangen, um nach den Vermissten zu suchen.

Vietnams Ministerpräsident Pham Minh Chinh drückte den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. Zudem sei sein Stellvertreter, Tran Hong Ha, zum Unfallort gereist, um die Rettungsarbeiten zu leiten.

Die Halong-Bucht ist berühmt für ihre spektakuläre Szenerie aus Kalksteinfelsen und zählt zu den grössten Sehenswürdigkeiten Vietnams und Südostasiens. Die Bucht gehört zum UNESCO-Welterbe und zieht jedes Jahr Millionen Besucher aus aller Welt an.