Ein betrunkener Lastwagenfahrer (52) verlor am Sonntag im deutschen Wiefelstede die Kontrolle über seinen Laster mit 22 Tonnen Melonen. Der Unfall führte zu einem Totalschaden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,09 Promille!

Ein betrunkener Lastwagenfahrer verursachte am Sonntag beim deutschen Wiefelstede im Bundesland Niedersachsen einen spektakulären Unfall. Mit einem Atemalkoholwert von unglaublichen 4,09 Promille krachte der 52-jährige Fahrer in einer langgezogenen Kurve gegen einen Baum, wie «Bild» berichtet. Dabei wurde die Ladebordwand seines Lastwagens aufgerissen, und seine Ladung – 22 Tonnen Melonen – verteilte sich grossflächig über einen angrenzenden Acker.

Als die Polizei vor Ort eintraf, stieg ihnen nicht nur der Geruch der zermatschten Früchte in die Nase, sondern auch die penetrante Alkoholfahne des leicht verletzten Fahrers. Der Mann wurde ins Spital gebracht und sein Führerschein sofort beschlagnahmt. Neben einer Anzeige wegen Gefährdung des Strassenverkehrs musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Die Aufräumarbeiten führten zu einer achtstündigen Vollsperrung der Strasse, wie «Bild» berichtet. Passanten konnten sich die beschädigten Melonen nach der Unfallaufnahme mitnehmen. Laut «Bild» liegt der Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Der Fahrer sieht sich nun mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert.