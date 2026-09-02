Bei einem Busunglück in der beliebten Ferienregion Südsinai in Ägypten sind 21 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 29 Personen verletzt worden. Die Unfallursache ist noch unklar.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Tragödie in Ägypten: In der beliebten Ferienregion Südsinai an der Küste des Roten Meeres ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Busunglück gekommen. Wie das ägyptische Gesundheitsministerium in einer ersten Erklärungm auf Facebook mitteilte, sind 16 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 28 Personen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich demnach auf der Strasse von Dahab in Richtung Nuweiba, kurz vor dem Ort Al-Saada.

Später wurde die Zahl der Toten auf 21 erhöht. Mindestens 29 Menschen wurden verletzt. Nach Angaben des halbamtlichen jordanischen Fernsehsender Al-Mamlaka sollen sich zehn Jordanier unter den Todesopfern befinden.

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Rettungskräfte im Grosseinsatz vor Ort

Wie der Mediensprecher des Gesundheitsministeriums, Hossam Abdel Ghaffar, erklärte, seien unmittelbar nach Eingang der Meldung die zentrale Einsatzzentrale aktiviert und 20 Rettungswagen zum Unfallort entsandt worden.

«Das Ministerium versichert, dass alle medizinischen Teams mit voller Kraft daran arbeiten, den Vorfall effizient und zügig zu bewältigen, und dass die Lage von Minute zu Minute verfolgt wird», heisst es weiter in der Erklärung. Das Ministerium für Gesundheit und Bevölkerung sprach den Familien der Opfer sein aufrichtiges Beileid aus.

Unfallursache ist derzeit noch unklar

Medienberichten zufolge überschlug sich der Bus bei dem Unfall. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.

Im vergangenen Monat kamen bei einem Verkehrsunfall bei der ägyptischen Stadt Ismailia 15 Menschen ums Leben, 32 Personen wurden verletzt. Zwei Pick-ups waren miteinander kollidiert.

Die Ferienregion Südsinai in Ägypten ist vor allem für ihre weltberühmten Tauchgebiete am Roten Meer, das Wüsten- und Hochgebirge im Landesinneren sowie den biblischen Berg Sinai bekannt.

+++ Update folgt +++