Ein grauer VW Golf, eine halbleere Wasserflasche und 200'000 Euro Gebühren: Seit über einem Jahr steht ein verlassenes Auto auf einem Parkplatz am Berliner Flughafen – und keiner will dafür zuständig sein.

Verlassener VW Golf steht seit einem Jahr am Berliner Flughafen

Verlassener VW Golf steht seit einem Jahr am Berliner Flughafen

1/5 Seit über einem Jahr steht ein grauer Golf auf einem Parkplatz des Berliner Flughafens. Unglaubliche 200'000 Euro Parkgebühren haben sich angesammelt. (Symbolbild) Foto: imago/Manngold

Auf einen Blick Auto steht seit über einem Jahr am Berliner Flughafen

Zuständigkeitswirrwarr zwischen Polizei, Flughafen und Parkraumbewirtschafter

Parkgebühren belaufen sich auf über 200'000 Euro (190'000 Franken) Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Christina Benz Redaktorin News

Hat da jemand vergessen, wo er sein Auto abgestellt hat? Seit über einem Jahr steht ein vereinsamter grauer VW Golf mit Hannoveraner Kennzeichen auf einem Parkplatz am Berliner Flughafen. Über 200'000 Euro (gut 190'000 Franken) Parkgebühren erwarten den Golf-Fahrer, sollte dieser sein Auto, eine halbleere Wasserflasche und ein Absperrband, das am hinteren Fenster hängt, zurück haben wollen. Doch wem der Wagen gehört, ist ein Rätsel.

Wie «Bild» berichtet, handelt es sich um einen Kurzzeitparkplatz an bester Lage, gedacht für ein schnelles ein- oder aussteigen. Eine Viertelstunde kostet bereits fünf Euro (4.75 Franken), eine ganze Stunde 23 Euro (21.90 Franken) und eine Tagesgebühr ganze 552 Euro (etwa 500 Franken).

Ein regelrechter Zuständigkeitswirrwarr

Warum der Volkswagen nach all der Zeit noch auf dem Parkplatz steht? Offenbar will niemand zuständig sein. Die Polizei Hannover weist auf Anfrage der «Berliner Zeitung» die Zuständigkeit zurück. Verantwortlich sei die Berliner Polizei oder die Bundespolizei. Doch auch diese möchten nichts wissen, als die Zeitung bei ihnen anfragt. Grund: Das Auto steht nicht auf öffentlichen Grund, daher ist es eine Sache des Flughafens oder des Parkraumbewirtschafters.

Der Flughafen verweist auf die Apcoa Deutschland GmbH mit Sitz in Stuttgart, die für den Parkplatz zuständig ist. Auch dort fragt die «Berliner Zeitung» nach. Der Fall sei bekannt und das Unternehmen stehe in Kontakt mit dem Eigentümer des Parkplatzes und den zuständigen Behörden, hiess es.

Parkgebühren müssen nicht unbedingt gezahlt werden

Mit jedem Tag, an dem das Auto auf dem Parkplatz stehenbleibt, häufen sich Parkgebühren an. Doch da bis jetzt der Eigentümer nicht ermittelt werden konnte, besteht die Frage, ob der Parkplatzeigentümer an sein Geld kommt.

Ob Apcoa gedenkt, die mittlerweile 200'000 Euro einzutreiben? Die Firma sagt: «Ob geschuldete Parkgebühren in diesem Zusammenhang eingetrieben werden können, hängt davon ab, ob der Schuldner ermittelt werden kann und ob er über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt.»