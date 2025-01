In Sachen Auto gibts grosse regionale Unterschiede. Deutschweizer stellen sich gerne ein deutsches Fabrikat in die Tiefgarage. 172'000 VW Golf sind auf unseren Strassen. Das ist ein Rekord. Die grosse Übersicht über Marken und Modelle.

Auf einen Blick Schweiz bleibt Autoland: VW, Mercedes und BMW sind beliebteste Marken

Regionale Unterschiede: Deutschschweizer bevorzugen deutsche, Romands französische Fabrikate

VW Golf ist das meistverkaufte Automodell in der Schweiz

Die Schweiz ist noch immer ein Land von Autofahrerinnen und Autofahrern. Das zeigt ein Blick auf die neusten Zahlen: 239'535 neue Personenwagen sind 2024 in der Schweiz verkauft worden. Das sind 12'679 Fahrzeuge respektive 5 Prozent weniger als 2023.

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat ein Auto, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Mit grossen regionalen Unterschieden allerdings. So stellen sich in den Städten immer weniger Menschen ein eigenes Auto in die Tiefgarage. In ländlichen Regionen dagegen nimmt die Zahl der Autobesitzer weiter zu, vor allem in Graubünden, im Wallis und im Tessin.

Das sind die beliebtesten Marken

Die Schweizer haben bei den Marken deutliche Präferenzen, wie ein Blick auf Zahlen des Bundesamtes für Strassen (Astra) zeigt, welche der «Tages-Anzeiger» ausgewertet hat. Die meisten fahren auf deutsche Fabrikate ab.

Vor allem VW hat es den Schweizerinnen und Schweizern angetan, 610'000 Stück davon sind auf heimischen Strassen unterwegs. Das entspricht einem Marktanteil von 12,7 Prozent. Auf Platz zwei des Beliebtheitsrankings steht mit Mercedes ein weiterer deutscher Autobauer (363'000 Stück, 7,6 Prozent Marktanteil). Dicht gefolgt von BMW mit 352'000 Autos (7,3 Prozent).

1. VW 610'726 12,7 Prozent 2. Mercedes 363'757 7,6 Prozent 3. BMW 352'146 7,3 Prozent 4. Audi 327'975 6,8 Prozent 5. Skoda 276'955 5,8 Prozent 6. Toyota 229'773 4,8 Prozent 7. Ford 201'465 4,2 Prozent 8. Renault 185'179 3,9 Prozent 9. Opel 184'324 3,8 Prozent 10. Peugeot 154'353 3,2 Prozent

Bei den einzelnen Modellen steht der VW Golf mit 172'000 Fahrzeugen mit Abstand an der Spitze – kein Wunder, wird er doch auch seit 50 Jahren verkauft. Auf Platz zwei schafft es der Skoda Octavia. 115'000 Stück des beliebten Tschechen sind auf Schweizer Strassen unterwegs. Auf Rang drei fährt der VW Polo (91'000 Fahrzeuge). Die Top-5 der beliebtesten Schweizer Autos komplettieren der VW Tiguan und der Toyota Yaris mit je 72'000 immatrikulierten Fahrzeugen.

Die regionalen Unterschiede im Schweizer Fuhrpark sind gross. Augenfällig: Deutschweizer stehen vor allem auf deutsche Fabrikate, in der Romandie sind Autos französischer Hersteller besonders gefragt. Und Tessinerinnen und Tessiner fahren auf Fiat ab. Die Auswertung des «Tages-Anzeiger» nimmt auch die einzelnen Gemeinden unter die Lupe und zeigt, wo welche Marken besonders oft anzutreffen sind.

Volkswagen

Besonders beliebt sind VWs in Bister VS. Neun von 25 in der Gemeinde zugelassenen Autos kommen aus Wolfsburg D. In Amden SG sind es 262 von 927 Autos (28,3 Prozent). In Kammersrohr SO tragen 5 von 19 Autos das VW-Logo am Kühler (26,3 Prozent).

Gemeinden mit dem

höchsten VW-Anteil



1. Bister VS 36 % 2. Amden SG 28,3 % 3. Kammersrohr SO 26,3 % 4. Maggia TI 24,4 % 5. Mergoscia TI 23,7 % 6. Kilchberg BL 23,7 % 7. Oberwil im Simmental BE 23,3 % 8. Oppens VD 23,3 % 9. Riederalp VS 23 % 10. Essertines-sur-Yverdon VD 23 %

BMW

Die meisten BMWs sind in Dielsdorf ZH zugelassen, 833 von 4140 Autos (20,1 Prozent). Der Grund: BMW Schweiz hat seinen Sitz in der Zürcher Unterländer Gemeinde. Auf Platz zwei steht Samnaun GR (102 BMW auf 517 Autos; 19,7 Prozent), gefolgt von Weinfelden TG. Dort sind 7848 Autos zugelassen, davon 1080 BMW (13,8 Prozent).

Gemeinden mit dem

höchsten BMW-Anteil



1. Dielsdorf ZH 20,1 % 2. Samnaun GR 19,7 % 3. Weinfelden TG 13,8 % 4. Prégny-Chambésy GE 13,1 % 5. Leuggern AG 13,1 % 6. Spreitenbach AG 12,9 % 7. Kilchberg ZH 12,9 % 8. Falera GR 12,9 % 9. Meilen ZH 12,6 % 10. Opfikon ZH 12,5 %

Mercedes-Benz

Mercedes sind in Täsch VS besonders beliebt. Von 596 Autos sind deren 110 mit dem Stern unterwegs (18,5 Prozent). In Fiesch VS sind es 18,1 Prozent (93 von 513 Fahrzeugen). Am drittmeisten Mercedes gibt es in Paradiso TI. 430 von total 2735 Autos kommen aus Stuttgart (D) (15,7 Prozent).

Gemeinden mit dem

höchsten Mercedes-Anteil



1. Täsch VS 18,5 % 2. Fiesch VS 18,1 % 3. Paradiso TI 15,7 % 4. Schlieren ZH 15,3 % 5. Wollerau SZ 14,3 % 6. Oetwil an der Limmat ZH 13,5 % 7. Bottighofen TG 13,4 % 8. Bettingen BS 13,4% 9. Vico Morcota TI 13,3 % 10. Spreitenbach AG 13,1 %

Die grösste Tesla-Dichte gibt es übrigens in Arnex-sur-Nyon VD am Genfersee. Acht von 164 Autos kommen aus einer Fabrik von Elon Musk (4,9 Prozent). Am meisten Subarus sind in Riemenstalden UR unterwegs – und zwar 16 von 49 in der Gemeinde immatrikulierten Autos (32,7 Prozent). Und Porsches sind in der Tessiner Gemeinde Vico Morcote mit 9,9 Prozent besonders häufig. 29 von 294 Autos kommen aus Zuffenhausen (D).