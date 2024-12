Die E-Vignette in der Schweiz wurde am 1. August 2023 eingeführt. Noch im laufenden Jahr dürften laut Bund bis zu 50 Prozent aller Vignetten elektronisch ausgestellt werden. Angesichts der Vorteile müsste der Anteil eigentlich noch höher liegen.

E-Vignette beliebter, dennoch wird noch eifrig an die Scheibe geklebt

1/5 Die E-Vignette lässt sich ganz leicht online kaufen und ist sofort gültig. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick E-Vignette gewinnt an Beliebtheit, aber Klebevignette bleibt noch dominant

E-Vignette spart Zeit, ist einfach zu kaufen und ans Kennzeichen gebunden

Bisher 422'000 E-Vignetten 2025 verkauft, Anteil zwischen 40 und 50 Prozent erwartet

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Viele Schweizerinnen und Schweizer hassen die Klebevignette, die zur Fahrt auf Schweizer Autobahnen berechtigt. Nicht wegen der 40 Franken, die Fahrzeughalter dafür berappen müssen. Sondern wegen des alljährlichen Januar-Rituals, bei dem die alte Vignette mühselig von der Frontscheibe des Autos wegzukratzen ist und mit der neuen Vignette mehr schlecht als recht überklebt wird.

Folglich müsste man meinen, dass die im August 2023 eingeführte E-Vignette inzwischen grossflächig genutzt wird. Dem ist noch nicht ganz so.

Bis und mit Sonntag, 29. Dezember 2024, hat das Bundesamt für Zoll- und Grenzschutz (BAZG), das die Vignetten herausgibt, rund 630'000 E-Vignetten 2025 verkauft. Interessant: Am 19. Dezember waren es erst 422'000. Allein in den letzten 10 Tagen wurden also über 200'000 E-Vignetten verkauft. Ein regelrechter Ansturm auf das digitale Kleberli.

Über die Anzahl verkaufter Klebevignetten 2025 gibt es noch keine Angaben. «Aktuell rechnen wir mit einem Anteil der E-Vignette an den Gesamtverkäufen von zwischen 40 und 50 Prozent», sagt jedoch ein BAZG-Sprecher zu Blick.

Anteil 2024 lag bei 35 Prozent

Zum Vergleich: Für das Vignettenjahr 2024 wurden insgesamt 3,82 Millionen E-Vignetten verkauft. Auch für 2024 gibt es noch keine genauen Verkaufsangaben zu Klebevignetten, weil die Zahlen aller Verkaufsstellen im In- und Ausland erst im Frühling abgefragt werden. Das BAZG geht aber davon aus, dass rund 7,1 Millionen Klebevignetten 2024 verkauft wurden.

Das Total von fast 11 Millionen verkaufter Vignetten entspricht etwa dem Wert der Vorjahre. Zuletzt wurden 10,5 Millionen Vignetten verkauft. E-Vignetten machten im ersten vollen Jahr ihrer Verfügbarkeit rund 35 Prozent aller Vignettenverkäufe aus.

Das BAZG rechnet mit einem wachsenden Anteil von E-Vignetten, weil deren Kauf einfach und zeitsparend ist. Sie kann via www.e-vignette.ch über das «Via Portal» des BAZG bezogen werden, muss nicht physisch angebracht werden und ist sofort gültig. Dazu ist sie ans Fahrzeugkennzeichen und nicht ans Fahrzeug gebunden – sie muss also bei einem Wechsel des Autos oder Motorrades nicht neu gekauft werden.