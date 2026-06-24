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1944 Bierkisten futsch
Lieferwagen verliert komplette Ladung auf der Fahrbahn

In Sorsogon auf den Philippinen kommt es zu einem ungewöhnlichen Unfall. Während der Fahrt verliert ein Lieferwagen die Balance, wodurch 1944 Bierkisten zerstört werden.
Publiziert: 05:54 Uhr
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