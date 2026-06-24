DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Sorsogon: Lieferwagen verliert 1944 Bierkisten auf Fahrbahn
1944 Bierkisten futsch
Lieferwagen verliert komplette Ladung auf der Fahrbahn
In Sorsogon auf den Philippinen kommt es zu einem ungewöhnlichen Unfall. Während der Fahrt verliert ein Lieferwagen die Balance, wodurch 1944 Bierkisten zerstört werden.
Publiziert: 05:54 Uhr
Teilen
Kommentieren
Virale Videos
1:20
Alles für Klicks
Influencerin flutet ihr ganzes Zimmer
1:04
Als Frau auf Schüssel sitzt
Aussentoilette in China stürzt ein
1:08
Kuriose Razzia in Peru
WM-Maskottchen stürmen Dealer-Bude
1:02
Mit einem gezielten Kick
Roboter attackiert Jungen
1:18
Da stimmt vieles nicht
«Miss Kroatien» blamiert sich mit KI-Video
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen