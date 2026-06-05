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Da stimmt vieles nicht
«Miss Kroatien» blamiert sich mit KI-Video

Ivana Knöll alias «Miss Kroatien» freut sich auf die Fussball-WM und postet deshalb dieses KI-Video auf Instagram. Doch die künstliche Intelligenz hat mehrere Fehler gemacht.
Publiziert: 17:47 Uhr
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